В историческом районе Львова обрушился трехэтажный жилой дом (ФОТО)

Обвал дома во Львове, фото — ГСЧС

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Racurs.ua

Во Львове вечером 14 февраля произошел обвал трехэтажного жилого дома. В результате чрезвычайной ситуации разрушены несущие стены и межэтажное перекрытие.

Как сообщили в ГСЧС области, жертв и пострадавших нет.

Здание, в котором произошел обвал, не является памятником архитектуры. С обвалом граничит только одна квартира, жителей которой отселят, сообщили в пресс-службе мэрии. В этом старом доме были заселены только четыре квартиры из 7-ти.

Первый обвал произошел здесь еще прошлой ночью. Как утверждают местные, упала пристройка на первом этаже. Мэрия Львова потребует привлечь к ответственности владельца помещений, который приобрел их на аукционе с условием приведения в надлежащее состояние.

«Договоренности были нарушены, город будет принимать все меры, чтобы владельца привлечь к ответственности», — отметил и.о. городского головы Геннадий Васкив.

В пятницу в мэрии состоится заседание городской комиссии техногенной безопасности относительно этой ситуации. Причины обвала устанавливаются.

Напомним, что 1 декабря прошлого года на Киевщине обрушилась крыша спортивной школы, детей спасли тренеры, которые быстро вывели их на улицу.