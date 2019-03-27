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Ракурс
Українська ППО показала, як захищає державні об’єкти на Київщині

Українська ППО показала, як захищає державні об'єкти на Київщині (ФОТО)

27 бер 2019, 13:05
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Сили протиповітряної оборони (ППО) показали, як захищають державні об'єкти у Київській області. Зенітна ракетна бригада у ці дні проводить тактичні навчання із повітряного прикриття важливих державних об'єктів.

Про проведення навчань повідомила 27 березня прес-служба Повітряного командування «Центр».

«Зенітники отримують надзвичайно корисний практичний досвід, виконуючи нормативи із бойової роботи», — відзначили військові.

Українська ППО показала, як захищає державні об’єкти на Київщині

Зокрема, під час навчань відпрацьовують завдання із посилення охорони та оборони позицій, здійснюють марш-кидок на нову позицію із одночасним відбиттям удару противника з повітря, ведуть протиповітряні бої.

Українська ППО показала, як захищає державні об’єкти на Київщині

«Ракурс» повідомляв, що у листопаді 2018 року на адмінмежі з Кримом відбулися ракетні стрільби з відбиття повітряного удару. Військові відпрацювали злагодженість усіх елементів багатоешелонованої протиповітряної оборони країни і визначили, у якому напрямку модернізовувати зенітно-ракетні комплекси. Аналогічні навчання проводили й поблизу лінії зіткнення на Донбасі.

Українська ППО показала, як захищає державні об’єкти на Київщині

Українська ППО показала, як захищає державні об’єкти на Київщині

Українська ППО показала, як захищає державні об’єкти на Київщині

Джерело: Ракурс


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