Українська ППО показала, як захищає державні об’єкти на Київщині

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Ракурс

Сили протиповітряної оборони (ППО) показали, як захищають державні об'єкти у Київській області. Зенітна ракетна бригада у ці дні проводить тактичні навчання із повітряного прикриття важливих державних об'єктів.

Про проведення навчань повідомила 27 березня прес-служба Повітряного командування «Центр».

«Зенітники отримують надзвичайно корисний практичний досвід, виконуючи нормативи із бойової роботи», — відзначили військові.

Зокрема, під час навчань відпрацьовують завдання із посилення охорони та оборони позицій, здійснюють марш-кидок на нову позицію із одночасним відбиттям удару противника з повітря, ведуть протиповітряні бої.

«Ракурс» повідомляв, що у листопаді 2018 року на адмінмежі з Кримом відбулися ракетні стрільби з відбиття повітряного удару. Військові відпрацювали злагодженість усіх елементів багатоешелонованої протиповітряної оборони країни і визначили, у якому напрямку модернізовувати зенітно-ракетні комплекси. Аналогічні навчання проводили й поблизу лінії зіткнення на Донбасі.