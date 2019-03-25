Московский вояж Бойко-Медведчука: РФ обещает новому «прагматичному» президенту Украины снизить цену на газ на 25%

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На прошлой неделе в Москве побывали кандидат в президенты Украины экс-регионал Юрий Бойко и пророссийский политик Виктор Медведчук. На встрече в резиденции Дмитрия Медведева, на которой также присутствовал глава «Газпрома» Алексей Миллер, они якобы обсуждали экономические вопросы.

В частности, глава «Газпрома» вспомнил о газовом контракте, действие которого заканчивается в этому году. Кроме этого, он посетовал на «запредельный уровень цен на газ для конечного потребителя», пишет «Коммерсантъ».

«Можно абсолютно точно сказать: по новому контракту цена будет примерно на четверть ниже», — Миллер озвучил главный козырь Москвы.

По мнению экспертов, в Кремле дали сигнал всем участникам президентской гонки: после выборов РФ готова говорить с «прагматичным» украинским политиком, готовым отказаться от курса действующего главы государства Петра Порошенко.

Напомним, 22 марта Юрий Бойко и кум Путина Виктор Медведчук поехали к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву для проведения так называемых «экономических переговоров». Медведчук тогда заявил, что после окончания строительства Россией «Северного потока-2» украинская газотранспортная система придет в упадок. Указанную встречу транслировали телеканалы «112 Украина» и NewsOne, которые связаны с Медведчуком. Украинцы в соцсетях резко негативно отозвались о сепаратисткой поездке, обвинив политиков в попытке продажи Украины.

Позже стало известно, что визит Бойко-Медведчука в Москву получит правовую оценку от сотрудников Службы безопасности Украины. Спецслужба также проанализирует заявления, озвученные во время встречи с одним из лидеров страны-агрессора.