Разве кто-то делегировал? Бойко и Медведчук поехали в резиденцию Медведева на «экономические переговоры» (ФОТО)https://racurs.ua/n119765-razve-kto-to-delegiroval-boyko-i-medvedchuk-poehali-v-rezidenciu-medvedeva-na-ekonomicheskie.htmlРакурс
Кандидат в президенты Юрий Бойко, кум Путина и глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук поехали в резиденцию к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву для проведения «экономических переговоров».
Во время встречи они обсудили состояние экономических взаимодействий между Украиной и Россией, сообщает «РБК-Украина».
В рамках так называемых «экономических переговоров» обсуждались вопросы возврата украинских товаров на российский рынок. По словам Бойко, торговая война приносит ущерб украинцам.
По словам Медведчука, после окончания строительства Россией «Северного потока-2» украинская газотранспортная система придет в упадок.
Указанную встречу транслировали телеканалы «112 Украина» и NewsOne, которые связаны с Медведчуком.
Соцсети уже отреагировали на эти переговоры. Украинцы назвали их сепаратистскими и обвинили участников в попытке продажи Украины.