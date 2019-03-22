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«Экономические переговоры» в Москве. Фото: КиевВласть

Разве кто-то делегировал? Бойко и Медведчук поехали в резиденцию Медведева на «экономические переговоры» (ФОТО)

22 мар 2019, 17:16
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Кандидат в президенты Юрий Бойко, кум Путина и глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук поехали в резиденцию к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву для проведения «экономических переговоров».

Во время встречи они обсудили состояние экономических взаимодействий между Украиной и Россией, сообщает «РБК-Украина».

В рамках так называемых «экономических переговоров» обсуждались вопросы возврата украинских товаров на российский рынок. По словам Бойко, торговая война приносит ущерб украинцам.

По словам Медведчука, после окончания строительства Россией «Северного потока-2» украинская газотранспортная система придет в упадок.

Указанную встречу транслировали телеканалы «112 Украина» и NewsOne, которые связаны с Медведчуком.

«Экономические переговоры» в Москве. Скрин.

Соцсети уже отреагировали на эти переговоры. Украинцы назвали их сепаратистскими и обвинили участников в попытке продажи Украины.

«Экономические переговоры» в Москве. Скрин.

«Экономические переговоры» в Москве. Скрин.

«Экономические переговоры» в Москве с Бойко и Медведчуком. Скрин.

Разве кто-то делегировал? Бойко и Медведчук поехали в резиденцию Медведева на «экономические переговоры»

Разве кто-то делегировал? Бойко и Медведчук поехали в резиденцию Медведева на «экономические переговоры»


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