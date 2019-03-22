Демарш КНДР: представители страны покинули историческое межкорейское бюро. Фото: Новые известия

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Ракурс

Представители КНДР покинули межкорейское бюро, которое способствовало переговорам между Пхеньяном и Сеулом. Решение о выходе из координации Северная Корея приняла сегодня и представители государства планируют покинуть офис бюро до конца пятницы.

Координационное бюро находится в городе Кэсон (Северная Корея), который фактически расположен между двумя странами. Создание этого ведомства позволило Суелу и Пхеньяну впервые после завершения Корейской войны вести совместные действия. Об этом сообщает «Русская служба ВВС».

В офисе координации были представлены по 20 представителей каждой страны. Его открыли в сентябре прошлого года. Существование координации позволяло странам безотлагательно проводить все обсуждения в круглосуточном режиме.

Власти Южной Кореи, в свою очередь, выразили сожаление из-за выхода представителей Пхеньяна и надеются, что решение вскоре изменится.

Отметим, что выход КНДР из межкорейского бюро произошел на фоне провала переговоров между Северной Кореей и США в конце февраля этого года. Вопрос о ядерном разоружении КНДР остался без ответа.

Пхеньян заявляет, что может вернуться к испытаниям ядерного оружия и США много потеряли из-за провала переговоров. Соглашение не было достигнуто из-за отказа президента США Дональда Трампа снять со страны все санкции, хотя, по версии КНДР, республику интересовала отмена только пяти ограничительных мер.

Как ранее сообщал «Ракурс», США вводят новые «северокорейские» санкции после неудачного саммита во Вьетнаме.