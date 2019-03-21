Бойко чаще других рекламируется на ТВ, а Тимошенко платит больше всех

https://racurs.ua/n119700-boyko-chasche-drugih-reklamiruetsya-na-tv-a-timoshenko-platit-bolshe-vseh-issledovanie-chestno.html

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Кандидаты в президенты Украины увеличили количество показов рекламных роликов в январе-феврале 2019 года в четыре раза. Общая стоимость показа роликов в 2019 году составляет почти полмиллиарда гривен, а с учетом затрат на телеагитацию в 2018 году общий объем расходов кандидатов превышает 1 млрд грн.

Больше всего рекламировали на телевидении Юрия Бойко, сообщается в исследовании движения ЧЕСТНО. Он появлялся в рекламных блоках 2 тыс. 695 раз. Бойко опередил кандидата Петра Порошенко (2 тыс. 577 роликов), который лидировал по количеству рекламы в 2018 году. Лидер расходов на телерекламу — Юлия Тимошенко (78,9 млн грн.)

Кандидаты постепенно наращивали свое присутствие на экранах. Если в декабре телеканал транслировал в среднем 12 агитационных роликов в течение суток, то в январе — уже 14, феврале — 60.

Кроме раскрученных ранее политиков-кандидатов, в 2019 году появились рекламные ролики новых шестерых кандидатов — Анатолия Гриценко, Владимира Зеленского, Юлии Литвиненко, Инны Богословской, Валентина Наливайченко и Евгения Мураева.

Зеленский сразу оказался в топ-3 кандидатов по количеству рекламы (1 тыс. 610 показов). Ролики лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко появлялись в рекламных блоках 1 тыс. 263 раза, при этом в феврале на телеканалах вышел 1 тыс. 91 ролик с ее рекламой.

Именно для Тимошенко реклама на ТВ самая дорогая. Один день ее пиара на телеканалах стоит, по данным ЧЕСТНО, более 3,1 млн грн. Почти в 3 млн грн стоит теледень рекламы для Порошенко. Примерно 1,5 млн грн стоят сутки для Таруты и Вилкула.

На 7-ми из 18-ти телеканалов преобладала реклама одного из кандидатов, а «5 канал» показывал рекламу исключительно главы государства.

Лидер показов телерекламы кандидатов — канал «1+1». В течение января-февраля он транслировал 2 тыс. 700 роликов. Более 2 тыс. показов политической рекламы зафиксировали на каналах ICTV и СТБ, а 1 тыс. 694 показа — на канале «Украина».

Движение ЧЕСТНО исследовало данные пяти наиболее рейтинговых телеканалов страны — ТРК «Украина», «1+1», «Интер», ICTV, СТБ. Мониторинг проводился с 1 января по 28 февраля, использовались данные телеканалов о цене эфирного времени для предвыборной агитации.