Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Бойко чаще других рекламируется на ТВ, а Тимошенко платит больше всех

Бойко чаще других рекламируется на ТВ, а Тимошенко больше всех платит — исследование ЧЕСТНО (ИНФОГРАФИКА)

21 мар 2019, 14:20
999

Кандидаты в президенты Украины увеличили количество показов рекламных роликов в январе-феврале 2019 года в четыре раза. Общая стоимость показа роликов в 2019 году составляет почти полмиллиарда гривен, а с учетом затрат на телеагитацию в 2018 году общий объем расходов кандидатов превышает 1 млрд грн.

Больше всего рекламировали на телевидении Юрия Бойко, сообщается в исследовании движения ЧЕСТНО. Он появлялся в рекламных блоках 2 тыс. 695 раз. Бойко опередил кандидата Петра Порошенко (2 тыс. 577 роликов), который лидировал по количеству рекламы в 2018 году. Лидер расходов на телерекламу — Юлия Тимошенко (78,9 млн грн.)

Бойко чаще других рекламируется на ТВ, а Тимошенко платит больше всех

Кандидаты постепенно наращивали свое присутствие на экранах. Если в декабре телеканал транслировал в среднем 12 агитационных роликов в течение суток, то в январе — уже 14, феврале — 60.

Кроме раскрученных ранее политиков-кандидатов, в 2019 году появились рекламные ролики новых шестерых кандидатов — Анатолия Гриценко, Владимира Зеленского, Юлии Литвиненко, Инны Богословской, Валентина Наливайченко и Евгения Мураева.

Бойко чаще других рекламируется на ТВ, а Тимошенко платит больше всех

Зеленский сразу оказался в топ-3 кандидатов по количеству рекламы (1 тыс. 610 показов). Ролики лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко появлялись в рекламных блоках 1 тыс. 263 раза, при этом в феврале на телеканалах вышел 1 тыс. 91 ролик с ее рекламой.

Именно для Тимошенко реклама на ТВ самая дорогая. Один день ее пиара на телеканалах стоит, по данным ЧЕСТНО, более 3,1 млн грн. Почти в 3 млн грн стоит теледень рекламы для Порошенко. Примерно 1,5 млн грн стоят сутки для Таруты и Вилкула.

На 7-ми из 18-ти телеканалов преобладала реклама одного из кандидатов, а «5 канал» показывал рекламу исключительно главы государства.

Бойко чаще других рекламируется на ТВ, а Тимошенко платит больше всех

Лидер показов телерекламы кандидатов — канал «1+1». В течение января-февраля он транслировал 2 тыс. 700 роликов. Более 2 тыс. показов политической рекламы зафиксировали на каналах ICTV и СТБ, а 1 тыс. 694 показа — на канале «Украина».

Движение ЧЕСТНО исследовало данные пяти наиболее рейтинговых телеканалов страны — ТРК «Украина», «1+1», «Интер», ICTV, СТБ. Мониторинг проводился с 1 января по 28 февраля, использовались данные телеканалов о цене эфирного времени для предвыборной агитации.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Бойко чаще других рекламируется на ТВ, а Тимошенко больше всех платит — исследование ЧЕСТНО (ИНФОГРАФИКА)

Общие затраты на телерекламу кандидатов в президенты превысили 1 млрд грн. Больше всего телерекламы заказывает Бойко, а самая дорогая она для Тимошенко

Новости Украины
14:20

В Казахстане задержали противников переименования Астаны в честь Назарбаева (ФОТО)

В Казахстане задержали около 20 митингующих против переименования столицы в честь экс-президента страны Нурсултана Назарбаева. Акция протеста проходила под стенами городской администрации

Новости мира
13:38

Центризбирком показывает печать бюллетеней для президентских выборов (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Центральная избирательная комиссия показывает печать бюллетеней для президентских выборов 2019 года. Бюллетень будет самым длинным в истории выборов в Украине. Он имеет 10 степеней защиты

Новости Украины
11:34