Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Место ДТП, фото: «Інформатор»

Из-за двух взаимосвязанных ДТП под Днепром возникла огромная пробка (ФОТО)

21 мар 2019, 14:04
999

Сегодня в Днепре на улице Шоссейной в течение часа произошли два взаимосвязанные ДТП, в которых в целом были задействованы семь автомобилей.

В результате образовалась огромная пробка, сообщает издание «Інформатор».

В первом ДТП, произошедшем на светофоре, по принципу домино столкнулись автомобили Renault, ВАЗ, Honda и Mazda. В результате возникла «тягучка», спровоцировавшая еще одну похожую автомобильную аварию, на этот раз с участием трех автомобилей — Renault, Volkswagen и Mazda.

Окончательно парализовал движение по улице еще один инцидент с участием транспорта — во время движения грузовика возле поврежденных автомобилей у него на ходу открылся борт, откуда на проезжую часть посыпались семечки. В результате обе полосы оказались заблокированными, что привело к образованию пробки.

Место ДТП, фото: «Інформатор»

Место ДТП, фото: «Інформатор»

Напомним, в августе 2018 года в Киеве из-за ДТП с участием семи автомобилей возникла огромная пробка на Северном мосту в направлении станции метро «Почайна». В результате на длительное время было перекрыто движение в направлении центра Киева.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Бойко чаще других рекламируется на ТВ, а Тимошенко больше всех платит — исследование ЧЕСТНО (ИНФОГРАФИКА)

Общие затраты на телерекламу кандидатов в президенты превысили 1 млрд грн. Больше всего телерекламы заказывает Бойко, а самая дорогая она для Тимошенко

Новости Украины
14:20

В Казахстане задержали противников переименования Астаны в честь Назарбаева (ФОТО)

В Казахстане задержали около 20 митингующих против переименования столицы в честь экс-президента страны Нурсултана Назарбаева. Акция протеста проходила под стенами городской администрации

Новости мира
13:38

Центризбирком показывает печать бюллетеней для президентских выборов (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Центральная избирательная комиссия показывает печать бюллетеней для президентских выборов 2019 года. Бюллетень будет самым длинным в истории выборов в Украине. Он имеет 10 степеней защиты

Новости Украины
11:34