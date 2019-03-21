Место ДТП, фото: «Інформатор»

https://racurs.ua/n119699-iz-za-dvuh-vzaimosvyazannyh-dtp-pod-dneprom-voznikla-ogromnaya-probka-foto.html

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Сегодня в Днепре на улице Шоссейной в течение часа произошли два взаимосвязанные ДТП, в которых в целом были задействованы семь автомобилей.

В результате образовалась огромная пробка, сообщает издание «Інформатор».

В первом ДТП, произошедшем на светофоре, по принципу домино столкнулись автомобили Renault, ВАЗ, Honda и Mazda. В результате возникла «тягучка», спровоцировавшая еще одну похожую автомобильную аварию, на этот раз с участием трех автомобилей — Renault, Volkswagen и Mazda.

Окончательно парализовал движение по улице еще один инцидент с участием транспорта — во время движения грузовика возле поврежденных автомобилей у него на ходу открылся борт, откуда на проезжую часть посыпались семечки. В результате обе полосы оказались заблокированными, что привело к образованию пробки.

Напомним, в августе 2018 года в Киеве из-за ДТП с участием семи автомобилей возникла огромная пробка на Северном мосту в направлении станции метро «Почайна». В результате на длительное время было перекрыто движение в направлении центра Киева.