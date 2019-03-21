В Казахстане задержали противников переименования Астаны в честь Назарбаева. Фото: Известия

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В Казахстане полиция задержала около 20 участников митинга против переименования столицы (Астана) в честь экс-президента страны Нурсултана Назарбаева (Нурсултан). Акция протеста проходила под стенами акимата (городская администрация). Между протестующими и сторонниками переименования произошла перепалка, после которой правоохранители забрали участников акции.

Правительство Казахстана накануне одобрило переименование столицы в Нурсултан. Предложение внес новый президент Касым-Жомарт Токаев, который вступил в должность 20 марта. Парламент проголосовал «за» сразу в двух чтениях. Об этом сообщает телеканал «Новое время».

Между тем, в интернете появились по меньшей мере две петиции против переименования Астаны, в которых утверждается, что решение принималось без легитимного обсуждения вопроса с народом. Одна петиция набрала более 29 тыс. голосов, а вторая — около 2 тыс. подписей.

Это переименование станет уже вторым для столицы за последнюю четверть века. Сначала Целиноград переименовали в Акмолу, а в 1998 году город стал называться Астана.

После прихода к власти Токаев выдвинул кандидатуру Дариги Назарбаевой (дочь экс-президента) на должность спикера парламента и накануне она вступила в должность. Ранее спикером был сам Токаев.

Касым-Жомарт Токаев будет исполнять обязанности президента до 2020 года, пока не закончится выборный срок. Затем в стране проведут новое голосование. Токаев является вторым президентом Казахстана, до него эту должность занимал Нурсултан Назарбаев.

Экс-президент Назарбаев избирался на пост главы Казахстана пять раз, а на последних выборах (2015 год) он набрал 97,75% голосов. В 2010 году был принят закон, который наделяет Назарбаева, его семью, а также имущество полной неприкосновенностью.