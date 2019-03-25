Московський вояж Бойка-Медведчука: РФ обіцяє новому «прагматичному» президенту України знизити ціну на газ на 25% / Фото: Скрін YouTube

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Минулого тижня в Москві побували кандидат в президенти України екс-регіонал Юрій Бойко і проросійський політик Віктор Медведчук. На зустрічі в резиденції Дмитра Медведєва, де також був присутній глава «Газпрому» Олексій Міллер, вони нібито обговорювали економічні питання.

Зокрема, глава «Газпрому» нагадав про газовий контракт, дія якого закінчується цьогоріч. Окрім цього, він поскаржився на «надвисокий рівень цін на газ для кінцевого споживача», пише «Коммерсантъ».

«Можна абсолютно точно сказати: за новим контрактом ціна буде приблизно на чверть нижчою», — Міллер озвучив головний козир Москви.

На думку експертів, в Кремлі дали сигнал усім учасникам президентських перегонів: після виборів РФ готова говорити з «прагматичним» українським політиком, готовим відмовитися від курсу чинного глави держави Петра Порошенка.

Нагадаємо, 22 березня Юрій Бойко разом з кумом Путіна Віктором Медведчуком поїхали до прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва для проведення так званих «економічних переговорів». Медведчук тоді заявив, що після закінчення будівництва Росією «Північного потоку-2» українська газотранспортна система зазначає занепаду. Вказану зустріч транслювали пов’язані з Медведчуком телеканали «112 Україна» і NewsOne. Українці в соцмережах різко негативно відгукнулися про сепаратистську поїздку, звинувативши політиків в спробі продажу України.

Пізніше стало відомо, що візит Бойка-Медведчука в Москву отримає правову оцінку від співробітників Служби безпеки України. Спецслужба також проаналізує заяви, озвучені під час зустрічі з одним з лідерів країни-агресора.