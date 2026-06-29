Озброєний кулеметами російський танкер помітили у Фінській затоці. Фото:

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Росія почала встановлювати кулемети на цивільні нафтові танкери.

У травні прикордонники Естонії зафіксували у Фінській затоці перший випадок пересування цивільного російського танкера, який був озброєний кулеметами. Зброю на борту помітив спостережний літак естонських прикордонників. Про це повідомило естонське видання Eesti Ekspress та фінське Helsingin Sanomat.

Зазначається, що мова йде про судно «Маршал Василевський» — СПГ-танкер компанії «Газпром», що возить скраплений газ з основної частини Російської Федерації до Калінінградської області.

Припускають, що кулемети могли встановити на борту на випадок атаки українських безпілотників у районі портів С Санкт-Петербурга або на випадок, якщо танкер спробують зупинити.

Нагадаємо, 15 червня фрегат Чорноморського флоту Росії «Адмірал Григорович» зробив попереджувальні постріли в бік цивільної британської яхти в Ла-Манші. Фрегат зробив попереджувальні постріли після того, як обидва судна наблизилися одне до одного. «Адмірал Григорович» вже кілька тижнів перебуває поблизу вод Великої Британії й супроводжує танкери «тіньового флоту» РФ.

Джерела: Eesti Ekspress, Helsingin Sanomat