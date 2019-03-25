У березні жодного разу не проголосували 111 депутатів. Фото: 5 канал

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Народні депутати встановили новий антирекорд голосувань у Верховній Раді у березні. Так, 111 депутатів не натиснули жодного разу на кнопки «за», «проти» чи «утримався».

Такі показники є рекордно низькими, адже у лютому у голосуваннях не брали участі всього лише 12 народних обранців, повідомляє прес-служба Комітету виборців України.

Участі в голосуваннях у парламенті в березні 2019 року не брали депутати, які є кандидатами у президенти. Так, жодного разу не натиснули на кнопку Юлія Тимошенко, Олександр Шевченко, Олександр Вілкул, Сергій Каплін, Олег Ляшко, Віктор Бондар та Аркадій Корнацький.

Утім ще четверо кандидатів у президенти взяли участь лише в кількох голосуваннях: Сергій Тарута висловив свою думку щодо 0,18% розглянутих у Раді питань, Ольга Богомолець проголосувала за 1% законопроектів, Юрій Дерев’янко — у 2%, а Юрій Бойко — 4%.

Найактивнішими у голосуваннях серед кандидатів у президенти були Віктор Кривенко (він взяв участь у 53% голосувань) та Юрій Тимошенко — 64%.

У КВУ зазначили, що факт участі в президентських перегонах не звільняє від обов’язків народних депутатів. Зазначається, що в березні було проведено 13 засідань парламенту, в рамках яких відбулося 566 голосувань. Усі вони стосувались розгляду законопроекту № 5670-д (про забезпечення функціонування української мови).

Нагадаємо, що 31 березня відбудуться вибори президента України. На головний пост країни претендують 39 кандидатів.