В марте ни разу не голосовали 111 нардепов. Фото: 5 канал

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Народные депутаты установили новый антирекорд голосований в Верховной Раде в марте. Так, 111 депутатов не нажали ни разу на кнопки «за», «против», «воздержался».

Такие показатели являются рекордно низкими, ведь в феврале в голосованиях не участвовали всего лишь 12 народных избранников, сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины.

В голосованиях в парламенте в марте 2019 года не участвовали депутаты, которые являются кандидатами в президенты. Так, ни разу не нажали на кнопку Юлия Тимошенко, Александр Шевченко, Александр Вилкул, Сергей Каплин, Олег Ляшко, Виктор Бондарь и Аркадий Корнацкий.

Впрочем еще четверо кандидатов в президенты приняли участие лишь в нескольких голосованиях Сергей Тарута выразил свое мнение по 0,18% рассмотренных в Раде вопросов, Ольга Богомолец проголосовала за 1% законопроектов, Юрий Деревянко — 2%, а Юрий Бойко — 4%. Наиболее активными в голосованиях в парламенте среди кандидатов в президенты были Виктор Кривенко, он принял участие в 53% голосований и Юрий Тимошенко — 64%.

В КИУ отметили, что от исполнения обязанностей народных депутатов не освобождает участие в президентской гонке. Отмечается, что в марте были проведены 13 заседаний парламента, в рамках которых состоялось 566 голосований. Все они касались рассмотрения законопроекта № 5670-д (об обеспечении функционирования украинского языка).

Напомним, что 31 марта состоятся выборы президента Украины. На главный пост страны претендуют 39 кандидатов.