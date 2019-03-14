Карточка Ляшко дважды регистрировалась в Раде, пока он болел. Фото:

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Racurs.ua

Карточка народного депутата и кандидата в президенты Олега Ляшко была зарегистрирована в Раде на заседаниях 12 марта, однако сам парламентарий отсутствовал в тот день.

Карточка Ляшко была зарегистрирована на утреннем и вечернем заседаниях парламента, которые состоялись 12 марта. Однако депутата не было в зале ни в момент регистрации народных избранников, ни в течение пленарных заседаний, сообщают в общественном движении «Честно».

Ляшко прокомментировал эту ситуацию. Он сообщил о том, что болел в тот день. На обвинения в фальшивой регистрации карточки, он пообещал исправиться.

Отметим, что Ляшко выступает против нарушителей дисциплины в парламенте, хотя и он, и его коллеги неоднократно были пойманы на нарушениях такого рода.

Напомним, ранее стало известно, что карточка Ирины Геращенко проголосовала в парламенте, когда ее владелица находилась в Одессе в составе парламентской делигации.