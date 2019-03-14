В Украину не пустили канадского журналиста. Фото: 112 Украина

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Запретили въезд в Украину сроком на три года канадскому журналисту с гражданством России за посещение аннексированного Крыма.

Оказалось, что россиянин попадал на оккупированную территорию через закрытые пункты пропуска. Это пограничники узнали в ходе разговора с иностранцем. Корреспондент одного из канадских телеканалов планировал освещать выборы в Украине и даже получил от Центральной избирательной комиссии аккредитацию. Об этом 14 марта заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян во время брифинга в Киеве, сообщает «Крым. Реалии».

«Мы выяснили, что он нарушал законодательство Украины и посещал Крым через закрытые пункты пропуска, поэтому мы отказали в пересечении границы», — отметил спикер.

Также во время брифинга Слободян отметил, что пограничники будут уделять повышенное внимание въезду в Украину международных наблюдателей и аккредитованных представителей средств массовой информации. Пропуск осуществляется по предварительным спискам лиц, получивших соответствующую аккредитацию в Центральной избирательной комиссии. Пограничники будут активно сотрудничать с СБУ и Нацполицией.

Как известно, выборы президента Украины запланированы на 31 марта. За пост главы государства будут соперничать 39 кандидатов.

Напомним, в ноябре пограничники не пропустили в Украину ректора Московской духовной академии архиепископа Верейского Амвросия (Ермакова), поскольку тот не смог подтвердить цель своей поездки в Украину.