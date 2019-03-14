Мультимиллионера из Словакии обвинили в убийстве журналиста-расследователя Кучака. Фото: rbc

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Racurs.ua

В убийстве журналиста Яна Кучака и его невесты обвинили мультимиллионера Мариана Кочнера, который считается самым богатым бизнесменом Словакии. Предприниматель фигурировал в материалах Кучака и журналист жаловался в полицию на угрозы, которые якобы поступали со стороны бизнесмена.

Резонансное убийство произошло более года назад в феврале 2018 года. Тела журналиста и его подруги нашли в их доме в Вельке Маче. Об этом сообщает издание Aktuality.sk.

Словакию, где до этого не фиксировали ни одного случая насилия над журналистами, эта новость потрясла. В стране вспыхнули массовые протесты, что привело к отставке премьер-министра страны Роберта Фицо, министра внутренних дел Роберта Калиняка и главы полиции Тибора Гаспара. Граждане Словакии обвиняли чиновников в том, что они не расследуют должным образом убийство и деятельность фигуранта Кочнера, которого подозревали в нескольких экономических преступлениях.

У бизнесмена начался конфликт с Кучаком после пресс-конференции, посвященной продаже отелей в Доновалах. Там журналист задал Кочнеру неудобные вопросы, а спустя три месяца бизнесмен стал угрожать ему по телефону. Кучак обратился в полицию, но там быстро закрыли дело.

Как ранее сообщал «Ракурс», осенью 2018 года словацкая полиция задержала нескольких человек, подозреваемых в убийстве Кучака, вероятным мотивом стала профессиональная деятельность журналиста.