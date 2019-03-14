Хакеры готовили кибератаки во время выборов. Фото: ТСН

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Racurs.ua

Хакерскую атаку во время выборов президента Украины готовил житель Черниговской области совместно с российскими хакерами.

В спецслужбе утверждают, что разоблачили группировку на подготовке кибератак на компьютерные системы органов власти во время выборов президента Украины. Об этом 14 марта сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Правоохранители установили, что местный житель вместе с российскими сообщниками благодаря вредному софту осуществляли атаки на автоматизированные системы органов государственной власти для их компрометации во время подготовки и проведения президентских выборов. Злоумышленники использовали вирусные программы, позволяющие дистанционно управлять компьютерами госучреждений.

В СБУ утверждают, что действия хакера финансировались Российской Федерацией. Задержанный получал деньги через российские платежные системы. Во время обысков в его доме обнаружили и изъяли компьютерную технику, которой пользовался злоумышленник.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины. Сейчас в рамках производства продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц.

Как известно, выборы президента Украины запланированы на 31 марта. Официальные результаты первого тура должны объявить до 10 апреля. За пост главы государства будут соперничать 39 кандидатов.

Напомним, глава Службы безопасности Василий Грицак заверил, что единая информационно-аналитическая система «Выборы», которая подсчитывает голоса, устойчива к хакерским атакам. В спецслужбе заявляют, что силовики готовы противодействовать возможным кибератакам на сервер Центральной избирательной комиссии, реестр избирателей и другие базы данных на выборах президента Украины.