Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Лучшим в мире назвали учителя из кенийской деревни. Фото: Gulf News

Лучшим в мире учителем стал сельский житель в Африке, он получил 1 млн долларов (ВИДЕО)

25 мар 2019, 10:35
999

Лучшего учителя в мире выбрали эксперты конкурса Global Teacher Prize. Им стал 36-летний преподаватель физики и математики Питер Табичи из Кении.

Табичи привлек внимание судей тем, что его ученики неоднократно становились победителями международных научных конкурсов, сообщает Lenta.ru, ссылаясь на Asia One.

Табичи преподает в средней школе кенийской деревни Пвани. В преподавании в школе Кении есть множество существенных преград: на 58 школьников приходится один учитель, для обучения используют всего лишь один компьютер.

Также отмечается, что лучший учитель мира отдает около 80% своей зарплаты на форму ученикам и приобретение учебников. Большинство учащихся в школе являются сиротами, либо живут в необеспеченных семьях. Для того, чтобы добраться на учебу многих ученикам приходится преодолеть несколько километров по размытым дорогам.

Награждение Табичи состоялось 23 марта в Дубае, ОАЭ. В своей речи он поблагодарил своих учеников и отметил, что он назван лучшим учителем только благодаря им.

«Выигрыш дает им шанс. Он означает, что у них нет границ», — заявил кениец.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Первый тур: социологи посчитали разрыв между лидерами президентского рейтинга за неделю до выборов (ИНФОГРАФИКА)

Тройка лидеров президентского рейтинга остается неизменной — в главном забеге на пост главы государства сойдутся шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петро Порошенко и политик Юлия Тимошенко

Новости Украины
12:00

Московский вояж Бойко-Медведчука: РФ обещает новому «прагматичному» президенту Украины снизить цену газа на 25%

Стали известны результаты обсуждения якобы газовых и экономических вопросов в ходе визита кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и пророссийского политика Виктора Медведчука в Москву

Новости Украины
11:38