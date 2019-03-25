Лучшим в мире назвали учителя из кенийской деревни. Фото: Gulf News

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Ракурс

Лучшего учителя в мире выбрали эксперты конкурса Global Teacher Prize. Им стал 36-летний преподаватель физики и математики Питер Табичи из Кении.

Табичи привлек внимание судей тем, что его ученики неоднократно становились победителями международных научных конкурсов, сообщает Lenta.ru, ссылаясь на Asia One.

Табичи преподает в средней школе кенийской деревни Пвани. В преподавании в школе Кении есть множество существенных преград: на 58 школьников приходится один учитель, для обучения используют всего лишь один компьютер.

Также отмечается, что лучший учитель мира отдает около 80% своей зарплаты на форму ученикам и приобретение учебников. Большинство учащихся в школе являются сиротами, либо живут в необеспеченных семьях. Для того, чтобы добраться на учебу многих ученикам приходится преодолеть несколько километров по размытым дорогам.

Награждение Табичи состоялось 23 марта в Дубае, ОАЭ. В своей речи он поблагодарил своих учеников и отметил, что он назван лучшим учителем только благодаря им.