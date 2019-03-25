Найращим у світі учителем став сільський житель в Африці. Фото: Gulf News

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Найращого вчителя у світі вибрали експерти конкурсу Global Teacher Prize. Ним став 36-річний викладач фізики і математики Пітер Табічі з Кенії.

Табічі привернув увагу журі тим, що його учні неодноразово ставали переможцями міжнародних наукових конкурсів, повідомляє Lenta.ru, посилаючись на Asia One.

Чоловік викладає у середній школі кенійської села Пвані попри всі складнощі: на 58 школярів є лише один вчитель, а для навчання використовують один комп’ютер.

Також наголошується, що найкращий вчитель світу віддає близько 80% своєї зарплати на форму учням і придбання підручників. Більшість учнів у школі є сиротами або живуть у малозабезпечених сім’ях. Для того, щоб дістатися на заняття, багатьом учням доводиться долати по кілька кілометрів розмитими дорогами.

Нагородження Табічі відбулося 23 березня в Дубаї (ОАЕ). У своїй промові він подякував учням і зазначив, що став кращим вчителем тільки завдяки їм.