Володимир Зеленський повідомив про підсумки переговорів в Абу-Дабі. Фото:

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Перші підсумки дводенних переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі розкрив президент Володимир Зеленський.

В Об'єднаних Арабських Еміратах сторони досягли домовленості про підготовку до нового масштабного обміну полоненими. Також українська, американська та російська сторони обговорили погляди на гарантування безпеки. Потрібно, щоб першим кроком було закінчення війни та гарантії безпеки України. Про це Зеленський 11 березня повідомив у Facebook.

В Абу-Дабі обговорили і ширші формати подальшої роботи за участі представників Європи. Глава держави також підтвердив, що американська делегація після консультацій в Абу-Дабі вирушить до Російської Федерації. Після того представники США 12 листопада проведуть нову координаційну зустріч з українською делегацією в Дубліні.

Зустрічаємося з ними завтра в Дубліні. Український пріоритет — якнайшвидше закінчення війни достойним миром. Вважаємо, що Європа має бути представлена на всіх етапах реальної дипломатії. Потрібно, щоб Америка мала сильну позицію і так впливала на джерело цієї війни, а саме — на Росію, щоб вона свою війну закінчила, — зазначив він.

Тим часом керівник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров за підсумками переговорів у соцмережах наголосив, що головним результатом є те, вдалося досягти домовленості про великий обмін полоненими. Також в ОАЕ Україна та США та Росія обговорили питання досягнення миру та післявоєнної відбудови. Крім того, сторони змогли прямо викласти свої позиції, щодо яких залишаються суттєві розбіжності.

Нагадаємо, державний секретар США Рубіо напередодні тристоронніх мирних переговорів в Абу-Дабі заявив, що Україна та РФ хоч і не відступають від своїх вимог у питанні контролю над Донбасом, але в приватних розмовах сторони проявляють «певну гнучкість».