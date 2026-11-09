Украинская делегация отправилась на трехсторонние переговоры в ОАЭ. Фото:

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Ракурс

Українська переговорна делегація вирушила в Абу-Дабі.

Тристоронні перемовини України, США та Росії заплановані на 10 та 11 листопада. Паралельно в Об'єднаних Арабських Еміратах перебуватимуть представники Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, а також НАТО та Європейської комісії. Делегація з України планує провести з ними окремі координаційні зустрічі з тим, щоб узгодити позиції та подальші кроки тристоронніх переговорів. Про це голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров повідомив у Telegram.

Як визначено президентом Володимиром Зеленським, робимо все, щоб Європа була учасницею дипломатичного процесу, — наголосив він.

Також Умєров подякував ОАЕ за надання майданчика для переговорів і підтримку, а представникам США Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру висловив подяку за підготовку зустрічей.

Нагадаємо, спеціальний представник президента США Джаред Кушнер заявив, що Сполучені Штати працюють з Україною та РФ, щоб розробити серйозні пропозиції, які зможуть зробити перемовини якомога змістовнішими та продуктивнішими. Розглядаються п’ять основних цілей: постійні безпекові консультації, надійні комунікації в кризових ситуаціях, більша військова прозорість, взаємні заходи для зменшення ризиків ескалації та стала рамка для довгострокової європейської безпеки та стабільності.