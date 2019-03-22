Бойко и Медведчук в России: СБУ даст правовую оценку визиту. Фото: Днепр Час

https://racurs.ua/n119772-boyko-i-medvedchuk-u-rosiyi-sbu-dast-pravovu-ocinku-vizitu.html

Ракурс

Визит кандидата в президенты Юрия Бойко и кума Путина Виктора Медведчука к премьер-министру России Дмитрию Медведеву получит правовую оценку от сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Спецслужба также проанализирует заявления, озвученные во время встречи с одним из лидеров страны-агрессора.

Правоохранители полагают, что возможно существует косвенная связь между визитом двух украинцев в РФ и терактом в харьковском метро, который предотвратили сотрудники СБУ. Об это сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

По словам главы спецслужбы Василия Грицака, у СБУ имеются доказательства того, что российские спецслужбы пытаются отвлечь финансирование одного из кандидатов в Президенты Украины.

Кандидат в президенты Юрий Бойко, кум Путина и глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» отправились в столицу страны-агрессора для проведения «экономических переговоров.

Как ранее сообщал «Ракурс», в соцсетях украинцы резко негативно отозвались о поездке Бойко и Медведчука, назвали визит сепаратистским и обвинили их в попытке продажи Украины.