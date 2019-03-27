Незаконний виліт Бойка та Медведчука до РФ розслідуватимуть у Луценка. Фото: Vladtime

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Незаконний виліт опозиціонерів Віктора Медведчука та Юрія Бойка до Росії, що відбувся 22 березня, стане підставою порушення кримінального провадження Генеральною прокуратурою.

Розслідуватимуться дії службовців Державної авіаційної та Прикордонної служб, які дозволили літаку з вказаними особами перетнути українсько-російський кордон усупереч забороні, заявив на сьогоднішньому засіданні уряду генеральний прокурор Юрій Луценко.

За його словами, провадження про незаконний перетин кордону з РФ буде зареєстровано сьогодні.

У свою чергу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наголосив, що необхідно встановити, хто конкретно з український чиновників дозволив порушити українське законодавство про заборону авіасполучення з Росією і «створити такий комфорт для людей, які вели переговори у Москві з прем'єром країни-агресора Медведєвим».

«Ми знаємо, які вони вели переговори у Москві — антиукраїнські», — заявив глава МВС.

Як відомо, зустріч Бойка та Медведчука з Медведєвим відбулася 22 березня в резиденції останнього у російських Горках. Там також був присутній глава правління російського «Газпрому» Олексій Міллер. До Москви опозиціонери летіли з київського аеропорту «Жуляни» і так само повернулися назад, хоча з 2014 року через російську агресію проти України авіасполучення між країнами заборонено.