Катастрофа MH17. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n119941-katastrofa-reysu-mh17-niderlandy-ta-avstraliya-rozpochaly-peregovory-z-rf.html

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Переговори щодо збиття в 2014 році літака Boeing 777 (Боїнг) «Малайзійських авіаліній» розпочали Нідерланди та Австралія з Російською Федерацією.

Амстердам та Канберра планують добитися справедливості у питанні катастрофи рейсу MH17, внаслідок якої загинули 298 осіб. Про це заявив міністр закордонних справ Королівства Нідерланди Стеф Блок під час зустрічі з журналістами в Сіднеї, 27 березня повідомляє Reuters.

За його словами, відбулася зустріч урядів Росії, Нідерландів та Австралії. Сторони обговорили питання щодо винуватості за збиття пасажирського авіалайнеру. Деталей зустрічі посадовець не розкрив.

«Ми не можемо детально зупинятися на процесі, оскільки конфіденційність має вирішальне значення, але я можу сказати — ми залишаємося налаштованими досягнути правди, справедливості та відповідальності», — зазначив дипломат.

Раніше повідомлялося, що восени 2018 року представники Росії та Нідерландів провели неафішовані переговори щодо відповідальності за катастрофу авіарейсу MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року.

Нагадаємо, родичі 55 загиблих в авіакатастрофі малайзійського «Боїнга» рейсу МН17 подали позов проти Росії до Європейського суду з прав людини. Москва свою причетність до збиття літака в небі над окупованою Донеччиною не визнає і намагається перекинути провину на Україну.