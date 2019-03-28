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У Криму до 15 травня кинули за ґрати дев’ятьох кримських татар, ще трьох затримали у Ростові. Фото: Кримська солідарність

У Криму до 15 травня кинули за ґрати дев’ятьох кримських татар, ще трьох затримали у Ростові

28 бер 2019, 11:33
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В окупованому Криму після вчорашніх масових обшуків і затримань у так званій «справі Хізб ут-Тахрір» представник підконтрольної РФ слідчої групи підтвердив, що, крім арештованих дев’ятьох кримських татар із півострова, затримано ще трьох у російському Ростові — Ремзі Бекірова, Османа Аріфмеметова та Владлена Абдулкадирова.

Затримані кримські татари є цивільними журналістами, які вели трансляції під час обшуків. Також Абдулкадиров займався організацією передач політв’язням у СІЗО. Про це пише «Кримська солідарність».

У Ростові затримано трьох кримських татар - цивільних журналістів, які транслювали обшуки у Криму. Скріншот із Facebook

«Вчора під час обшуку їх не було вдома, подальше їхнє місцезнаходження було невідоме. Всього у справі вчора було затримано 20 осіб. Залишається невідомим місцезнаходження Едема Ячікова», — повідомляє в Facebook журналіст Антон Наумлюк.

Нагадаємо, у так званій «справі Хізб ут-Тахрір» вчора до 15 травня було заарештовано дев’ятьох осіб: Меджіта Абдурахманова, Тофіка Абдулгазієва, Сейтвелієва Сейтнабдіева, Рустема Сейтхалілова, Акима Бекірова, Фархата Базарова, Сервера Газієва, Сейрана Муртазу і Ерфана Османова.

Сьогодні підконтрольний РФ суд обиратиме запобіжні заходи для інших затриманих.

Джерело: Ракурс


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У Криму до 15 травня кинули за ґрати дев’ятьох кримських татар, ще трьох затримали у Ростові

Сьогодні стало відомо про затримання в Ростові трьох кримських татар — цивільних журналістів, які транслювали обшуки окупаційної влади, а також займалися організацією передач політв’язням у СІЗО

Новини України
11:33