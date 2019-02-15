Как выглядел древнегреческий эгоист Нарцисс: в Помпеях найдена уникальная фреска / Фото: Растениевод

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Фреску с изображением героя древнегреческого мифа Нарцисса обнаружили археологи в Помпеях. В археологическом парке «Помпеи» сообщили, что фреска была найдена в жилом доме в пятом районе Помпей, который, возможно, принадлежал богатому торговцу.

За несколько месяцев до этого в том же доме исследователи обнаружили изображение Леды и лебедя. В начале прошлого века в V районе Помпей проводились раскопки, которые открыли миру около 25% его территории. В 2018 году археологи снова взялись за исследование этого района. В частности, удалось открыть несколько помещений дома на улице Везувия, в том числе с фресками, пишет N+.

В помещении рядом со входом археологи обнаружили изображение бога плодородия Приапа, а одна из спален дома была украшена росписями, а также морским пейзажем, натюрмортами и изображением Леды и лебедя.

В центральной части древнеримского дома, внутреннем дворе, сохранилась фреска с изображением смотрящего на свое отражение Нарцисса.

Напомним, Помпеи — древнеримский город, развалины которого находятся в пределах современной коммуны Помпеи в регионе Кампания в Италии, неподалеку от Неаполя.