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Ракурс
Принц Филипп в авто, фото — Guardian

Пострадавшая в ДТП с участием принца Филиппа британка шокирована решением оправдать его

15 фев 2019, 12:02
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Британка Эмма Фейрвезер, которая получила травмы в результате ДТП с участием герцога Эдинбургского Филиппа, осудила решение правоохранителей не привлекать его к ответственности.

В четверг, 14 февраля, полиция передала Фейрвезер письмо, в котором изложено решение не предъявлять обвинения Филиппу, сообщает Daily Mirror.

Эмма отмечает, что до сих пор не может поверить в то, что 97-летнему мужу британской королевы удалось избежать наказания.

«Я не знаю, относились бы к кому-то другому аналогично», — рассказала Фейрвезер.

Фейрвезер предположила, что принц Филипп сдал свои права для того, чтобы избежать ответственности. В Королевской государственной прокуратуре заявили, что учли все обстоятельства: серьезность проступка, возраст водителя и ситуацию с водительскими правами.

Ранее «Ракурс» сообщал, что принца Филиппа не привлекали к ответственности за ДТП.

Фейрвезер была пассажиркой «Киа», с которой столкнулся принц. Авария произошла возле королевского поместья в Норфолке в середине января. Элли получила травму колена, а ее девятимесячный сын избежал травм. Герцог Эдинбургский также остался невредимым, хотя его «Ленд Ровер» перевернулся.

Источник: Ракурс


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