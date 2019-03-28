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Ракурс
Лідер радикальної партії Олег Ляшко, фото: Newsname

Білий маг, керівник інтернату та студентка перерахували Радикальній партії десятки тисяч гривень — ЗМІ

28 бер 2019, 12:41
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Серед найбільших донорів Радикальної партії виявлено низку приватних осіб, котрі перераховували суми, що, ймовірно, значно перевищують їхні доходи.

Йдеться про кошти в розмірі десятків тисяч гривень, повідомляє громадський рух «Чесно», чиї аналітики проаналізували фінансовий звіт партії.

У четвертому кварталі 2018 року загальний бюджет Радикальної партії склав понад 66 млн грн. З цієї суми 80% склали внески приватних осіб. Протягом 2016−2017 років частка приватного фінансування політсили становила лише 2%, однак у жовтні минулого року кількість приватних внесків почала значно зростати.

Зазначається, що від різних людей в один і той же день надходили однакові суми. Наприклад, 10 грудня 2018 року десять людей із Запоріжжя перерахували по 99 тис. грн.

Аналітики помітили, що суми, котрі приватні особи перераховували Радикальній партії, зазвичай повторювалися. Так, 99 тис. грн перераховували 65 разів, по 49,5 тис. грн — 52 рази, по 14 тис. грн — 50 разів.

Зокрема член фракції Радикальної партії у Верховній Раді Сергій Рибалка 22 грудня здійснив 10 переказів на суму 49 тис. грн.

118 тис. грн на користь партії Олега Ляшка пожертвувала жителька міста Вишневе Київської області Наталія Еріставі, котра на своєму веб-сайті називає себе «білим магом» та «ясновидице з діда-прадіда».

Скріншот: «Ракурс»

Керівник кіровоградської школи-інтернату І-ІІІ ступенів, ліцею «Сокіл» Сергій Сторчаус пожертвував майже 50 тис. грн, його син Віталій Сторчаус, завідувач сектору з питань архівної справи районної ради Кропивницького, ще 40 тис. грн.

Студентка Наталія Соколік, котра до жовтня 2018 року працювала касиром торговельного залу на автозаправці, а згодом, судячи з резюме на одному із сайтів, шукала роботу секретаря із зарплатою в 10 тис. грн, вже в грудні перерахувала політсилі 99 тис. грн. Згодом 49 тис. грн їй повернули.

Цікаво, що в коментарі руху «Чесно» вона заявила, що точно не пам’ятає перераховану суму.

«Я перераховувала 50 тисяч. А може і 99, — зазначила Соколік. — Треба передивитися квитанції».

Скріншот: громадський рух «Чесно»

Перерахували кошти Радикальній партії і дві довірені особи кандидата у президенти самовисуванця Руслана Ригованова — підприємець Олеся Білецька з Горішніх Плавнів (близько 100 тис. грн) та житель міста Дніпра Андрій Шлагін (149 тис. грн).

Зазначається, що всі донори, з котрими вдалося зв’язатися рухові «Чесно», підтвердили факт здійснення ними переказів.

Нагадаємо, Ляшко нещодавно розповів, про що саме може вести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним у разі своєї перемоги на цьогорічних президентських виборах.


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