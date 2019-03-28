За напад собаки бійцівської породи власник сплатить понад 26 тис. грн потерпілій. Фото: 4Lapki.com

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Власника стаффордширського тер'єра, який напав на жінку у під’їзді багатоповерхівки, суд зобов’язав сплатити 16,6 тис. та 10 тис. матеріальної шкоди постраждалій та оплатити її витрати на правову допомогу.

Вказане рішення місцевого суду представник власника собаки оскаржив у Рівненському апеляційному суді та вимагав визнати вину його підзахисного недоведеною, повідомляє прес-служба «Судової влади України».

Утім, колегія суддів дійшла висновку, що власник собаки не дотримався правил вигулу собак, згідно з якими, він повинен був створити безпечні умови для оточуючих людей. Саме це порушення призвело до заподіяння шкоди потерпілій. Таким чином, апеляційний суд залишив вирок місцевого суду майже без змін. Було збільшено лише розмір судового збору, який має сплатити власник собаки: з 704,8 грн до 1057,8 грн.

Зазначимо, що інцидент з нападом стаффордширського тер'єра стався у жовтні 2015 року у багатоповерхівці у центрі Рівного. Власник тер'єра випустив собаку у під’їзд без намордника та повідка. Собака напав на жінку, яка перебувала у під’їзді. Потерпілу було госпіталізовано до лікарні з компресійним переломом тіла.