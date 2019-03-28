Выборы президента: тройка лидеров остается неизменной — Зеленский, Порошенко и Тимошенко. Фото: Ракурс

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Ракурс

Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко лидируют в последнем перед голосованием рейтинге кандидатов в президенты, обнародованном 28 марта социологической группой «Рейтинг».

Накануне выборов президента Украины больше всего опрошенных готовы отдать свои голоса за Зеленского — 26,6% среди граждан, которые определились с выбором и намерены принять участие в голосовании.

Далее идут Порошенко и Тимошенко, позиции которых сравнялись в этом рейтинге. Согласно опросу, у них по 17,2% голосов граждан, определившихся с выбором и собравшихся голосовать.

За ними в рейтинге разместились:

Анатолий Гриценко — 9,8% голосов;

Юрий Бойко — 9,5%;

Олег Ляшко — 5,4%;

Александр Вилкул — 4,0%;

Игорь Смешко — 3,5%;

Руслан Кошулинский — 1,9%.

При этом каждый шестой опрошенный до сих пор не определился, кого поддержит на выборах.

Полностью уверены в своем кандидате и обязательно будут голосовать за него 58% опрошенных, а 25% из них — не уверены в своем выборе, но намерены принять участие в голосовании.

Опрос проводили 22−27 марта среди 3 тыс. респондентов во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий. Погрешность выборки составляет 1,8%.

Выборы президента Украины состоятся в ближайшее воскресенье, 31 марта. В списке кандидатов со вчерашнего дня — 38 человек, поскольку накануне из предвыборной гонки выбыл представитель «Социалистической партии» Александр Мороз.