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Выборы президента: тройка лидеров остается неизменной — Зеленский, Порошенко и Тимошенко. Фото: Ракурс

Выборы президента: Тимошенко сравнялась с Порошенко в последнем соцопросе «Рейтинга» (ИНФОГРАФИКА)

28 мар 2019, 13:22
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Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко лидируют в последнем перед голосованием рейтинге кандидатов в президенты, обнародованном 28 марта социологической группой «Рейтинг».

Накануне выборов президента Украины больше всего опрошенных готовы отдать свои голоса за Зеленского — 26,6% среди граждан, которые определились с выбором и намерены принять участие в голосовании.

Далее идут Порошенко и Тимошенко, позиции которых сравнялись в этом рейтинге. Согласно опросу, у них по 17,2% голосов граждан, определившихся с выбором и собравшихся голосовать.

За ними в рейтинге разместились:

  • Анатолий Гриценко — 9,8% голосов;
  • Юрий Бойко — 9,5%;
  • Олег Ляшко — 5,4%;
  • Александр Вилкул — 4,0%;
  • Игорь Смешко — 3,5%;
  • Руслан Кошулинский — 1,9%.

Выборы президента: в последних рейтингах Тимошенко сравнялась с Порошенко. Скриншот исследования группы "Рейтинг"

При этом каждый шестой опрошенный до сих пор не определился, кого поддержит на выборах.

Полностью уверены в своем кандидате и обязательно будут голосовать за него 58% опрошенных, а 25% из них — не уверены в своем выборе, но намерены принять участие в голосовании.

Опрос проводили 22−27 марта среди 3 тыс. респондентов во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий. Погрешность выборки составляет 1,8%.

Выборы президента: в последних рейтингах Тимошенко сравнялась с Порошенко. Скриншот исследования группы "Рейтинг"

Выборы президента Украины состоятся в ближайшее воскресенье, 31 марта. В списке кандидатов со вчерашнего дня — 38 человек, поскольку накануне из предвыборной гонки выбыл представитель «Социалистической партии» Александр Мороз.

Источник: Ракурс


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