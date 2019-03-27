Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Мороз передумал идти в президенты. Фото: Украина.ру

«Упал на мороз»: один из кандидатов передумал идти в президенты (ЗАЯВЛЕНИЕ)

27 мар 2019, 17:53
999

Александр Мороз снял свою кандидатуру с выборов президента, которые состоятся 31 марта.

Политик отметил, что передумал бороться за президентское кресло из-за подготовки фальсификаций результатов выборов. Об этом он 27 марта написал на собственной странице в Facebook.

По словам кандидата, нынешняя кампания «содержанием означает псевдодемократическое прикрытие борьбы олигархов с олигархами за доступ к власти ради своих корыстных интересов». Политик отмечает, что актив партии считает нецелесообразным продолжать его участие в нынешних выборах президента.

«Учитывая изложенное, прошу не считать с этого времени меня кандидатом на пост президента Украины», — написал Мороз.

Документ: Alexander Moroz у Facebook

Ранее сообщалось, что Александр Мороз принимает участие в пятых президентских выборах. Среди всех кандидатов он имеет самый высокий возраст — 74 года.

Напомним, 31 марта в Украине состоятся выборы президента. На главный пост в государстве претендуют уже 38 кандидатов. Согласно данным социологов, в тройку лидеров входят Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Выборы-2019: в МИД назвали страну, с которой начнется голосование

Из-за разницы в часовых поясах голосование на нынешних выборах президента начнется в Австралии, а завершится в Сан-Франциско (США). Все зарубежные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени страны, где они расположены

Новости мира
18:49

«Упал на мороз»: один из кандидатов передумал идти в президенты (ЗАЯВЛЕНИЕ)

Кандидат в президенты и бывший председатель Верховной Рады Александр Мороз заявил, что просит не считать его кандидатом в президенты из-за подготовки фальсификаций результатов выборов

Новости Украины
17:53

Право собственности на оккупированных территориях: РФ практикует национализацию урожая, принудительное выселение и конфискацию имущества

Россия с помощью марионеточных сепаратистских образований на оккупированных территориях Донбасса и аннексированного Крыма ввела ряд ноу-хау, затрагивающих право собственности

Новости Украины
16:08