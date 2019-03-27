Мороз передумал идти в президенты. Фото: Украина.ру

https://racurs.ua/n119963-upal-na-moroz-odin-iz-kandidatov-peredumal-idti-v-prezidenty-zayavlenie.html

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Александр Мороз снял свою кандидатуру с выборов президента, которые состоятся 31 марта.

Политик отметил, что передумал бороться за президентское кресло из-за подготовки фальсификаций результатов выборов. Об этом он 27 марта написал на собственной странице в Facebook.

По словам кандидата, нынешняя кампания «содержанием означает псевдодемократическое прикрытие борьбы олигархов с олигархами за доступ к власти ради своих корыстных интересов». Политик отмечает, что актив партии считает нецелесообразным продолжать его участие в нынешних выборах президента.

«Учитывая изложенное, прошу не считать с этого времени меня кандидатом на пост президента Украины», — написал Мороз.

Ранее сообщалось, что Александр Мороз принимает участие в пятых президентских выборах. Среди всех кандидатов он имеет самый высокий возраст — 74 года.

Напомним, 31 марта в Украине состоятся выборы президента. На главный пост в государстве претендуют уже 38 кандидатов. Согласно данным социологов, в тройку лидеров входят Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский.