«Впав на мороз»: один із кандидатів передумав йти у президенти (ЗАЯВА)https://racurs.ua/ua/n119963-vpav-na-moroz-odyn-iz-kandydativ-peredumav-yty-u-prezydenty-zayava.htmlРакурс
Олександр Мороз зняв свою кандидатуру з виборів президента, які відбудуться 31 березня.
Політик зазначив, що передумав боротися за президентське крісло через підготовку фальсифікацій результатів виборів. Про це він 27 березня написав на власній сторінці у Facebook.
За словами кандидата, цьогорічна кампанія «змістом означає псевдодемократичне прикриття боротьби олігархів з олігархами за доступ до влади задля своїх корисливих інтересів». Політик зазначає, що актив партії вважає недоцільним продовжувати його участь у цьогорічних виборах президента.
«Враховуючи викладене, прошу не вважати з цього часу мене кандидатом на пост президента України», — написав Мороз.
Раніше повідомлялося, що Олександр Мороз бере участь у п’ятих президентських виборах. Серед усіх кандидатів він має найвищий вік — 74 роки.
Нагадаємо, 31 березня в Україні відбудуться вибори президента. На головний пост у державі претендують вже 38 кандидатів. Згідно з даними соціологів, до трійки лідерів входять Петро Порошенко, Юлія Тимошенко та Володимир Зеленський.