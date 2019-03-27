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Ракурс
Мороз передував йти в президенти. Фото: Украина.ру

«Впав на мороз»: один із кандидатів передумав йти у президенти (ЗАЯВА)

27 бер 2019, 17:53
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Олександр Мороз зняв свою кандидатуру з виборів президента, які відбудуться 31 березня.

Політик зазначив, що передумав боротися за президентське крісло через підготовку фальсифікацій результатів виборів. Про це він 27 березня написав на власній сторінці у Facebook.

За словами кандидата, цьогорічна кампанія «змістом означає псевдодемократичне прикриття боротьби олігархів з олігархами за доступ до влади задля своїх корисливих інтересів». Політик зазначає, що актив партії вважає недоцільним продовжувати його участь у цьогорічних виборах президента.

«Враховуючи викладене, прошу не вважати з цього часу мене кандидатом на пост президента України», — написав Мороз.

Документ: Alexander Moroz у Facebook

Раніше повідомлялося, що Олександр Мороз бере участь у п’ятих президентських виборах. Серед усіх кандидатів він має найвищий вік — 74 роки.

Нагадаємо, 31 березня в Україні відбудуться вибори президента. На головний пост у державі претендують вже 38 кандидатів. Згідно з даними соціологів, до трійки лідерів входять Петро Порошенко, Юлія Тимошенко та Володимир Зеленський.

Джерело: Ракурс


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