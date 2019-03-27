Генпрокуратура розслідує поїздку Медведчука і Бойко к Медведєву. Фото: Украинская правда

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В окупованому Криму співробітники Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ РФ) затримали 20 осіб за підозрою в участі у забороненій в Росії релігійній організації «Хізб ут-Тахрір». Україна звернулася до Європейського Союзу (ЄС) з вимогою відреагувати на масові протиправні облави на кримських татар на території анексованого півострова. Українська Нацполіція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення недоторканності житла кримських татар.

Генеральна прокуратура України зреагувала на незаконний виліт опозиціонерів Віктора Медведчука і Юрія Бойка в Росію і планує почати кримінальне провадження. Під час слідства мають встановити імена осіб, які дозволили перетнути літаку з опозиціонерами українсько-російський кордон всупереч забороні. Переговори Медведчука і Бойко з прем'єр-міністром країни-агресора Дмитром Медведєвим у Міністерстві внутрішніх справ (МВС) назвали антиукраїнськими. На зустрічі також був присутній голова правління російського «Газпрому» Олексій Міллер.

Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов ТОВ «Телерадіокомпанія студія» 1 + 1 «" і ТОВ «Кіноквартал» і визнав протиправними заборону в’їзду в Україну російському акторові Федору Добронравову і внесення його до списків осіб, які загрожують національній безпеці. Суд скасував відповідний наказ Мінкульту і наказ Державного агентства з питань кіно, який анулював посвідчення на право розповсюдження і демонстрування певних фільмів. Добронравов став персоною нон грата в Україні у листопаді 2017 року.

На Кіровоградщині під час сільгоспробіт знайшли останки молодої дівчини. Імовірно, це зникла минулого року Діана Хріненко. Останки і фрагменти одягу виявив житель села, сусіднього з тим, де проживала Хріненко. Одяг виявився тим самим, у якому була на зникла Діана, але для ідентифікації тіла правоохоронці призначили ДНК-експертизу. Після зникнення дівчини в серпні минулого року вдалося знайти тільки її закривавлений телефон в сотнях метрів від будинку. До пошуків самої Хріненко залучили кілька сотень осіб, але дівчину тоді не знайшли.

У соціальних мережах жителі північних, центральних і західних областей України публікують фото березневого снігу і жартують про городні роботи. Синоптики, в свою чергу, попереджають, що, хоча зараз сніг швидко тане, снігові опади ще випадуть в деяких областях України. Найближчими днями метеослужби обіцяють незначну кількість снігу і мокрого снігу на сході, півночі та в центральній частині України.