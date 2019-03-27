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Останки виявили під час боронування поля, фото: ТСН

На Кіровоградщині під час сільгоспробіт знайшли останки молодої дівчини, призначено ДНК-експертизу (ВІДЕО)

27 бер 2019, 14:59
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У полі на Кіровоградщині під час боронування за допомогою трактора з землі вигорнули людські останки, котрі належали молодій дівчині.

Ймовірно, це зникла торік Діана Хріненко, повідомляє ТСН.

Череп і кістки з фрагментами одягу виявив житель села, сусіднього з тим, де проживала Хріненко, за 10 км від місця зникнення дівчини. Одяг виявився таким самим, як був на зниклій Діані. Однак для ідентифікації тіла знадобиться ДНК-експертиза.

Діана Хріненко зникла в серпні минулого року. Вона поверталася зі святкування Дня Незалежності, однак додому не дійшла. За кількасот метрів від її будинку був знайдений закривавлений телефон, на дорозі помічені плями крові. У момент нападу вона розмовляла по телефону зі своїм хлопцем, котрий в той час служив в армії. Під час розмови вона почала кричати й від когось відбиватися.

Пошуки дівчини, до котрих були залучені кількасот людей, не мали успіху.

Нагадаємо, нещодавно в будинку мешканки Хорватії знайшли останки її сестри, котра зникла 20 років тому. На момент зникнення загибла була студенткою загребського університету, планувала влаштуватися працювати на круїзний лайнер та емігрувати до Франції. Про її зникнення родичі повідомили правоохоронцям лише через п’ять років.


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