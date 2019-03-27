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Останки обнаружили во время боронования поля, фото: ТСН

На Кировоградщине во время сельхозработ нашли останки молодой девушки, назначена ДНК-экспертиза (ВИДЕО)

27 мар 2019, 14:59
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В поле на Кировоградщине во время боронования с помощью трактора из земли выорали человеческие останки, которые принадлежали молодой девушке.

Вероятно, это исчезнувшая в прошлом году Диана Хриненко, сообщает ТСН.

Череп и кости с фрагментами одежды обнаружил житель села, соседнего з тем, где проживала Хриненко, в 10 км от места исчезновения девушки. Одежда оказалась такой же, как была на пропавшей Диане. Однако для идентификации тела понадобится ДНК-экспертиза.

Диана Хриненко исчезла в августе прошлого года. Она возвращалась с празднования Дня Независимости, но домой не дошла. В нескольких сотнях метров от ее дома был найден окровавленный телефон, на дороге замечены пятна крови. В момент нападения она разговаривала по телефону со своим парнем, который в то время служил в армии. Во время разговора она начала кричать и от кого-то отбиваться.

Поиски девушки, к которым были привлечены несколько сотен человек, не имели успеха.

Напомним, недавно в доме жительницы Хорватии нашли останки ее сестры, которая пропала 20 лет назад. На момент исчезновения погибшая была студенткой загребского университета, планировала устроиться работать на круизный лайнер и эмигрировать во Францию. О ее исчезновении родственники сообщили правоохранителям только спустя пять лет.


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