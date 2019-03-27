Генпрокуратура расследует поездку Медведчука и Бойко к Медведеву. Фото: Украинская правда

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В оккупированном Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ РФ) задержали 20 человек по подозрению в участии в запрещенной в России религиозной организации «Хизб ут-Тахрир». Украина обратилась в Европейский Союз (ЕС) с требованием отреагировать на массовые противоправные облавы на крымских татар на территории аннексированного полуострова. Украинская Нацполиция открыла уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности жилища крымских татар.

Генеральная прокуратура Украины среагировала на незаконный вылет оппозиционеров Виктора Медведчука и Юрия Бойко в Россию и планирует начать уголовное производство. В ходе следствия должны установить имена лиц, которые позволили пересечь самолету с оппозиционерами украинско-российскую границу вопреки запрету. Переговоры Медведчука и Бойко с премьер-министром страны-агрессора Дмитрием Медведевым в Министерстве внутренних дел (МВД) назвали антиукраинскими. На встрече также присутствовал глава правления российского «Газпрома» Алексей Миллер.

Окружной административный суд города Киева удовлетворил иск ООО «Телерадиокомпания студия „1+1“» и ООО «Киноквартал» и признал противоправными запрет въезда в Украину российскому актеру Федору Добронравову и внесение его в списки лиц, которые угрожают национальной безопасности. Суд отменил соответствующий приказ Минкульта и приказ Государственного агентства по вопросам кино, который аннулировал удостоверение на право распространения и демонстрации определенных фильмов. Добронравов стал персоной нон грата в Украине в ноябре 2017 года.

На Кировоградщине во время сельхозработ нашли останки молодой девушки. Предположительно, это исчезнувшая в прошлом году Диана Хриненко. Останки и фрагменты одежды обнаружил житель села, соседнего с тем, где проживала Хриненко. Одежда оказалась такой же, как была на пропавшей Диане, но для идентификации тела правоохранители назначили ДНК-экспертизу. После пропажи девушки в августе прошлого года удалось найти только ее окровавленный телефон в сотнях метров от дома. К поискам самой Хриненко привлекли несколько сотен человек, но девушку тогда не нашли.

В социальных сетях жители северных, центральных и западных областей Украины публикуют фото мартовского снега и шутят об огородных работах. Синоптики, в свою очередь, предупреждают, что, хотя сейчас снег быстро тает, снежные осадки еще выпадут в некоторых областях Украины. В ближайшие два дня метеослужбы обещают незначительное количество снега и мокрого снега на востоке, севере и в центральной части Украины.