Суд повернув серіал "Свати" на телебачення і дозволив в'їзд в Україну російському акторові Добронравову

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Окружний адміністративний суд міста Києва розглянув адміністративну справу за позовом ТОВ «Телерадіокомпанія студія „1+1“» і ТОВ «Кіноквартал». Суд задовольнив позов «плюсів» і визнав протиправними дії Служби безпеки, яка підготувала довідку про підстави для заборони в’їзду в Україну російському актору Федору Добронравову.

Феміда також визнала протиправним звернення СБУ до Міністерства культури про внесення Добронравова до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, повідомляється на сайті суду.

Суд скасував відповідний наказ Мінкульту і наказ Державного агентства з питань кіно, який анулював посвідчення на право розповсюдження і демонстрування певних фільмів.

Обґрунтовуючи своє рішення, суд повідомив, що довідку в СБУ склали «з порушенням нормативних вимог і при відсутності належних пояснень».

Добронравов став персоною нон грата в Україні у листопаді 2017 року, а Держагентство з питань кіно заборонило показ в Україні серіалу «Свати». Студія «1+1» мала намір оскаржити дії органів влади країни.

Нагадаємо, що у 2014 році актор Добронравов заявив, що він належить до тих росіян, які «радіють поверненню Криму».

«Мені сказали, що я у списках людей, які проти приєднання Криму до Росії. Я був приголомшений. Я був змушений дати пояснення цьому. Я люблю свою країну і навпаки вважаю, що Крим повинен повернутися, як він і повернувся в лоно своєї Росії», — сказав тоді Добронравов.

Окрім скандальних заяв, в СБУ звинуватили Добронравова у незаконному відвідуванні анексованого Криму з порушенням установленого законом порядку. Росіянин вини не визнав і заявив, що у Криму не був п’ять років.

«Все затихне — будемо їздити так само, як і їздили», — сказав Добронравов.

Після того, як актор дізнався, що йому заборонено в’їжджати на територію України, він назвав відповідне рішення «дурним». «Я не можу витрачати свій час на коментування дурних постанов українського уряду», — сказав Добронравов.

Із 2017 році зйомки «Сватів» відбувались в Білорусі, оскільки декілька акторів серіалу були нев’їзними в Україну через незаконне відвідування Криму.