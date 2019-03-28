Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Президентские выборы: Порошенко вышел на второе место рейтинга КМИС, сократив разрыв с Зеленским / Фото: Ракурс

Президентские выборы: Порошенко вышел на второе место рейтинга КМИС, сократив разрыв с Зеленским (ИНФОГРАФИКА)

28 мар 2019, 14:50
999

В очередном рейтинге действующий президент Украины Петр Порошенко несколько сократил отставание от лидера социологических опросов шоумена Владимира Зеленского. За Порошенко в это воскресенье готовы проголосовать 11,7% всех респондентов и 13,7% среди тех, кто намерен прийти на выборы. Таковы результаты опроса общественного мнения 28 марта обнародовал фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Исследование проводилось с 20 по 26 марта. Согласно его результатам, кандидатуру Зеленского поддерживают 17,8% среди всех респондентов (и 20,9% тех, кто намерен участвовать в голосовании).

Третье место занимает Юлия Тимошенко — ее кандидатуру в президенты поддерживают 8,3% всех и 9,7% тех, кто готов прийти на избирательные участки.

Президентские выборы: Порошенко вышел на второе место рейтинга КМИС, сократив разрыв с Зеленским

Далее следуют Юрий Бойко (7,1%), Анатолий Гриценко (5,4%), Олег Ляшко (3,4%) и Игорь Смешко (2,8%).

В то же время, за неделю до выборов 24% тех, кто намерен голосовать, еще не определились с кандидатом.

«В целом опрос показал, что избиратели явно недостаточно знают о том, за что конкретно несет ответственность президент, относя к его обязательствам то, что к ним не входит», — отмечают социологи.

Например, главе государства приписывают функцию установления тарифов, уровня зарплат и пенсий. Аналогичные проблемы возникают у избирателей в вопросе определения важных проблем внешней и внутренней политики. Социологи отмечают, что особенно это характерно для избирателей Зеленского.

Президентские выборы: Порошенко вышел на второе место рейтинга КМИС, сократив разрыв с Зеленским

Напомним, общенациональный опрос населения проводился с 20 по 26 марта среди 1,6 тыс. респондентов во всех областях Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

Президентские выборы: Порошенко вышел на второе место рейтинга КМИС, сократив разрыв с Зеленским

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Крупный пожар произошел в офисном центре в Бангладеш, по меньшей мере семь человек погибли (ВИДЕО)

В деловом районе Дакки вспыхнул пожар в многоэтажном офисном центре. Люди вынуждены прыгать из окон, чтобы не сгореть заживо. Жертвами ЧП стали уже семь человек

Новости мира
16:37

«Убийца должен сесть»: активисты движения «Кто заказал Гандзюк» митинговали возле домов чиновников Херсонской ОГА (ФОТО, ВИДЕО)

В Херсоне активисты в поддержку инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк» и «Национального корпуса» устроили акции под домами чиновников областной государственной администрации и управления Национальной полиции

Новости Украины
16:00

Выборы президента: Тимошенко сравнялась с Порошенко в последнем соцопросе «Рейтинга» (ИНФОГРАФИКА)

Социологическая группа «Рейтинг» сегодня обнародовала последние итоги опроса относительно электоральных настроений украинцев. Тройка лидеров остается неизменной — Зеленский, Порошенко и Тимошенко

Новости Украины
13:22