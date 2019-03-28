Президентские выборы: Порошенко вышел на второе место рейтинга КМИС, сократив разрыв с Зеленским / Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n119997-prezidentskie-vybory-poroshenko-vyshel-na-vtoroe-mesto-reytinga-kmis-sokrativ-razryv-s-zelenskim.html

Ракурс

В очередном рейтинге действующий президент Украины Петр Порошенко несколько сократил отставание от лидера социологических опросов шоумена Владимира Зеленского. За Порошенко в это воскресенье готовы проголосовать 11,7% всех респондентов и 13,7% среди тех, кто намерен прийти на выборы. Таковы результаты опроса общественного мнения 28 марта обнародовал фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Исследование проводилось с 20 по 26 марта. Согласно его результатам, кандидатуру Зеленского поддерживают 17,8% среди всех респондентов (и 20,9% тех, кто намерен участвовать в голосовании).

Третье место занимает Юлия Тимошенко — ее кандидатуру в президенты поддерживают 8,3% всех и 9,7% тех, кто готов прийти на избирательные участки.

Далее следуют Юрий Бойко (7,1%), Анатолий Гриценко (5,4%), Олег Ляшко (3,4%) и Игорь Смешко (2,8%).

В то же время, за неделю до выборов 24% тех, кто намерен голосовать, еще не определились с кандидатом.

«В целом опрос показал, что избиратели явно недостаточно знают о том, за что конкретно несет ответственность президент, относя к его обязательствам то, что к ним не входит», — отмечают социологи.

Например, главе государства приписывают функцию установления тарифов, уровня зарплат и пенсий. Аналогичные проблемы возникают у избирателей в вопросе определения важных проблем внешней и внутренней политики. Социологи отмечают, что особенно это характерно для избирателей Зеленского.

Напомним, общенациональный опрос населения проводился с 20 по 26 марта среди 1,6 тыс. респондентов во всех областях Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса.