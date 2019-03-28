ВВС извинилась перед Порошенко за обвинения в коррупции. Фото: Vesti.Ru

https://racurs.ua/n120002-vvs-izvinilas-pered-poroshenko-za-obvineniya-v-korrupcii.html

Ракурс

За публикацию недостоверных данных и за обвинения в коррупции президента Украины Петра Порошенко извинилась ВВС.

В мае прошлого года на ресурсе была обнародована информация о якобы оплате Порошенко 400 тыс. долл. личному адвокату президента США Дональда Трампа Майклу Коену за расширение короткой встречи до формата переговоров, сообщает «ВВС-Украина».

Также эта информация появилась в новостной программе «News at Ten». Статья была удалена с сайта еще в прошлом году.

Сейчас ВВС извиняется перед Порошенко. Также СМИ готовы оплатить причиненный моральный ущерб и судебные издержки президента.

На извинения ВВС уже отреагировал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко. Он отметил, что СМИ выплатит компенсацию по решению суда. Сейчас у Порошенко ждут извинений от «1+1», которые обвинили президента в убийстве родного брата.

Напомним, 31 марта в Украине состоятся выборы президента. На главную должность в государстве претендуют 39 кандидатов.