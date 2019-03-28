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ВВС извинилась перед Порошенко за обвинения в коррупции. Фото: Vesti.Ru

ВВС извинилась перед Порошенко за обвинения в коррупции

28 мар 2019, 15:48
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За публикацию недостоверных данных и за обвинения в коррупции президента Украины Петра Порошенко извинилась ВВС.

В мае прошлого года на ресурсе была обнародована информация о якобы оплате Порошенко 400 тыс. долл. личному адвокату президента США Дональда Трампа Майклу Коену за расширение короткой встречи до формата переговоров, сообщает «ВВС-Украина».

Также эта информация появилась в новостной программе «News at Ten». Статья была удалена с сайта еще в прошлом году.

Сейчас ВВС извиняется перед Порошенко. Также СМИ готовы оплатить причиненный моральный ущерб и судебные издержки президента.

На извинения ВВС уже отреагировал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко. Он отметил, что СМИ выплатит компенсацию по решению суда. Сейчас у Порошенко ждут извинений от «1+1», которые обвинили президента в убийстве родного брата.

ВВС извинилась перед Порошенко. Фото: twitter.com

Напомним, 31 марта в Украине состоятся выборы президента. На главную должность в государстве претендуют 39 кандидатов.


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