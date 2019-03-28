Погода в Україні 29 березня. Фото: Федеральный Университет - КФУ

https://racurs.ua/ua/n120004-pogoda-v-ukrayini-29-bereznya-synoptyky-prognozuut-suttieve-poteplinnya-karta.html

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Погода 29 березня в Україні буде теплою та сонячною. На території України припиняться опади, а стовпчики термометрів піднімуться до 9−12° тепла вдень.

Найвищі показники температури повітря прогнозують у західних областях, повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Києві 29 березня буде сонячною, опади не очікуються. Температура повітря вночі коливатиметься від 1° морозу до 1° тепла, а вдень підніметься до 7−9° вище нуля.

У Львові 29 березня буде тепло та сонячно. Стовпчики термометрів вночі показуватимуть 0−2° тепла, а вдень — 10−12° вище нуля.

Погода у Дніпрі 29 березня буде теплою, опадів не прогнозують. Вночі буде прохолодно, температура повітря коливатиметься від 1° морозу до 1° тепла. Вдень потеплішає до 8−10° тепла.

У Харкові 29 березня синоптики також не прогнозують опадів. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 1−3° морозу, а вдень показуватимуть 6−8° тепла.

Погода в Одесі 29 березня буде сонячною. Температура повітря вночі опуститься до 0−2° тепла, а вдень підніметься до 9−11° вище нуля.

Магнітні бурі завтра у Києві очікуються у першій половині доби. За прогнозами метеорологів, вони сягатимуть третього рівня. Після обіду спостерігатимуться лише невеликі збурення.