Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина
Ракурс
Погода в Україні 29 березня. Фото: Федеральный Университет - КФУ

Погода в Україні 29 березня: синоптики прогнозують суттєве потепління (КАРТА)

28 бер 2019, 16:25
999

Погода 29 березня в Україні буде теплою та сонячною. На території України припиняться опади, а стовпчики термометрів піднімуться до 9−12° тепла вдень.

Найвищі показники температури повітря прогнозують у західних областях, повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Києві 29 березня буде сонячною, опади не очікуються. Температура повітря вночі коливатиметься від 1° морозу до 1° тепла, а вдень підніметься до 7−9° вище нуля.

У Львові 29 березня буде тепло та сонячно. Стовпчики термометрів вночі показуватимуть 0−2° тепла, а вдень — 10−12° вище нуля.

Погода у Дніпрі 29 березня буде теплою, опадів не прогнозують. Вночі буде прохолодно, температура повітря коливатиметься від 1° морозу до 1° тепла. Вдень потеплішає до 8−10° тепла.

У Харкові 29 березня синоптики також не прогнозують опадів. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 1−3° морозу, а вдень показуватимуть 6−8° тепла.

Погода в Одесі 29 березня буде сонячною. Температура повітря вночі опуститься до 0−2° тепла, а вдень підніметься до 9−11° вище нуля.

Погода в Україні 29 березня. Фото: meteo.gov.ua

Магнітні бурі завтра у Києві очікуються у першій половині доби. За прогнозами метеорологів, вони сягатимуть третього рівня. Після обіду спостерігатимуться лише невеликі збурення.

Магнітні бурі 29 березня у Києві. Фото: gismeteo.ua

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Масові арешти в Криму: суд відправив у СІЗО 23 фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір»

Підконтрольний Російській Федерації суд у Криму заарештував до 15 травня всіх 23 фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір». Мешканців окупованого півострова російські силовики затримали вчора

Новини України
22:55   28 бер

«Справа Курченка»: ЗМІ повідомили, що оточенню Порошенка оголошені підозри, в Генпрокуратурі це заперечують (ДОКУМЕНТ)

Підозри у справі про відмивання грошей екс-президента Януковича оголошені екс-главі АП Борису Ложкіну, чинному заступнику голови Адміністрації президента Олексію Філатову та колишній голові Нацбанку Валерії Гонтаревій

Юридичні новини
21:15   28 бер

Справа рук кухаря Путіна: в СБУ «розслідування» про українську приватну військову компанію в Сирії назвали фейком

Російські ЗМІ сьогодні оприлюднили нібито розслідування про російсько-українську приватну військову компанію «Вега», представники якої тренують бійців у Сирії. У СБУ пояснили, що й до чого

Новини України
17:00   28 бер