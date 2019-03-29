Деньги на выборы: кто пополнял фонды Порошенко, Тимошенко и Зеленского

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Ракурс

Официальная стоимость предвыборной кампании всех кандидатов в президенты на выборах 2019 года составляет 1 млрд 312 млн грн. Соответствующий анализ предварительных данных финансовых отчетов кандидатов провело движение ЧЕСТНО, используя информацию Центризбиркома.

Избирательные фонды кандидатов наполнялись из трех главных источников: собственные средства кандидатов (35,5%), деньги партий (27,6%), вклады физических (33,3%) и юридических лиц (3,6%).

Кандидат Петр Порошенко, как и в 2014 году, профинансировал свою кампанию на 100%. Все кандидаты вложили в свои выборы 465 млн грн (35,5% всех поступлений в фонды). Кроме Порошенко, больше всего денег инвестировали в собственную кампанию Сергей Тарута и Владимир Зеленский (соответственно — 33 и 11,5 млн грн).

Относительно партийных денег, то избирательный фонд Юлии Тимошенко на 100% состоит из средств ВО «Батькивщина» (164 млн грн). Аналогично профинансировала кампанию Дмитрия Добродомова партия «Народный контроль», Олега Ляшко — Радикальная партия и Александра Шевченко — партия УКРОП.

Избирательный фонд кандидата от «Оппозиционного блока» Александра Вилкула составил 116,8 млн грн, из которых 95,3% составили вклады физических лиц и 4,7% — взносы юрлиц.

Кандидат Анатолий Гриценко наполнил свой фонд на 101,9 млн грн. Более трети этих денег (35,3%) составили средства партии, а 64,4% — вклады физлиц.

Избирательный фонд Владимира Зеленского (95,4 млн грн) на 12,2% наполнили собственные средства, 16,5% — средства партии, 63,9% — вклады физлиц и на 7,5% — взносы юридических лиц.

В избирательные фонды кандидатов поступило 484 млн грн частного финансирования.

В ЧЕСТНО подсчитали, что выборы-2019 года подорожали для всех рейтинговых кандидатов (даже с учетом девальвации гривны). Выборы-2014 стоили Порошенко 96,5 млн грн, в этом году — 415,5 млн грн, Тимошенко — 67 против 164 млн грн в этом году, Гриценко — 7,5 против 101 млн грн.

Что касается расходов кандидатов, то большую часть денег (58,7%) они потратили на телерекламу. Остальные средства ушли на печатную, радиорекламу, биг-борды и рекламу в СМИ. Больше всего в рекламу на ТВ вложили Вилкул (84,6% фонда), Тарута (79,4%), Тимошенко (70,3%) и Зеленский (67,9%).

В ЧЕСТНО констатируют, что 31 марта украинцы будут «выбирать кота в мешке», поскольку, согласно действующего законодательства, подробные отчеты о поступлении и расходах за I квартал 2019 года кандидаты и их партии подадут только через месяц после второго тура выборов.

Ранее «Ракурс» сообщал о расходах кандидатов в президенты на телерекламу.