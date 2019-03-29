В бюллетенях не будут ставить штамп «выбыл». Фото: Соцпортал

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Ракурс

На избирательных бюллетенях не будут ставить штамп «выбыл» напротив фамилий кандидатов, которые передумали участвовать в выборах президента. Участковым избирательным комиссиям запрещено ставить такие штампы.

В Центризбиркоме заявили, что заявления политиков, отказавшихся от баллотирования в президенты, не имеют никаких правовых последствий. Для того, чтобы снять свою кандидатуру с выборов, кандидатам необходимо было подать заявление не позднее чем за 23 дня до дня выборов, то есть до 7 марта. Таким образом по состоянию на 28 марта участие в президентской гонке принимают 39 кандидатов на пост президента Украины. Об этом говорится на веб-странице Центральной избирательной комиссии.

В ЦИК добавили, что согласно украинского законодательства, а именно ч. 7 ст. 72 закона «О выборах президента Украины», участковые избирательные комиссии не имеют права ставить штамп «Выбыл» напротив кандидатов, которые снялись с президентской гонки, без ведома Центризбиркома.

В комиссии подчеркнули, что ч. 9 ст. 72 вышеуказанного закона предусматривает, что виновные в противоправной порче избирательных бюллетеней, возмещают причиненный ущерб в порядке, установленном законом.

Как известно, выборы президента Украины состоятся уже менее чем за двое суток — 31 марта. На президентское кресло претендуют 38 кандидатов. Результаты социологических опросов свидетельствуют, что тройка лидеров — это шоумен Владимир Зеленский, лидер партии «Батькивщина» народный депутат Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко.

Напомним, на днях опытный 74-летний политик Александр Мороз, который пять раз участвовал в президентской гонке, решил снять свою кандидатуру с выборов президента. Свое решение он объяснил тем, что готовится фальсификация результатов выборов.