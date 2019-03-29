Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В бюллетенях не будут ставить штамп «выбыл». Фото: Соцпортал

Выборы президента: ЦИК оставляет в бюллетенях фамилии кандидатов, которые выбыли из гонки

29 мар 2019, 13:20
999

На избирательных бюллетенях не будут ставить штамп «выбыл» напротив фамилий кандидатов, которые передумали участвовать в выборах президента. Участковым избирательным комиссиям запрещено ставить такие штампы.

В Центризбиркоме заявили, что заявления политиков, отказавшихся от баллотирования в президенты, не имеют никаких правовых последствий. Для того, чтобы снять свою кандидатуру с выборов, кандидатам необходимо было подать заявление не позднее чем за 23 дня до дня выборов, то есть до 7 марта. Таким образом по состоянию на 28 марта участие в президентской гонке принимают 39 кандидатов на пост президента Украины. Об этом говорится на веб-странице Центральной избирательной комиссии.

В ЦИК добавили, что согласно украинского законодательства, а именно ч. 7 ст. 72 закона «О выборах президента Украины», участковые избирательные комиссии не имеют права ставить штамп «Выбыл» напротив кандидатов, которые снялись с президентской гонки, без ведома Центризбиркома.

В комиссии подчеркнули, что ч. 9 ст. 72 вышеуказанного закона предусматривает, что виновные в противоправной порче избирательных бюллетеней, возмещают причиненный ущерб в порядке, установленном законом.

Как известно, выборы президента Украины состоятся уже менее чем за двое суток — 31 марта. На президентское кресло претендуют 38 кандидатов. Результаты социологических опросов свидетельствуют, что тройка лидеров — это шоумен Владимир Зеленский, лидер партии «Батькивщина» народный депутат Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко.

Напомним, на днях опытный 74-летний политик Александр Мороз, который пять раз участвовал в президентской гонке, решил снять свою кандидатуру с выборов президента. Свое решение он объяснил тем, что готовится фальсификация результатов выборов.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

У Порошенко отреагировали на «энергетическое» расследование «Схем»: Кононенко подаст в суд

Депутат Верховной Рады Игорь Кононенко решил судиться с журналистами «Радіо Свобода». Политик считает, что авторы программы «Схемы» распространили недостоверную информацию о его причастности к аферам в энергетике

Правовые новости
16:37

Деньги на выборы: кто пополнял фонды Порошенко, Тимошенко и Зеленского — анализ финотчетов от ЧЕСТНО (ИНФОГРАФИКА)

Фонды кандидатов наполнялись собственными средствами (35,5%), деньгами партий (27,6%), вкладами физических (33,3%) и юридических лиц (3,6%). Порошенко сам финансировал кампанию, Тимошенко дала деньги партия, а Зеленскому сбрасывались люди

Новости Украины
13:37