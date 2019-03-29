Кандидаты в президенты Украины — 2019: шутки в сторону

Кандидаты в президенты Украины 2019. Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский

https://racurs.ua/2312-kandidaty-v-prezidenty-ukrainy-2019-shutki-v-storonu.html

Ракурс

К сожалению, электоральные предпочтения избирателей до сих пор базируются не на программах кандидатов в президенты, а на их медийной узнаваемости, поэтому в предвыборной борьбе главное — ярко и красиво себя подать, а не написать что-нибудь толковое в программе. По крайней мере, к такому выводу мы пришли, читая программы 35 кандидатов второго эшелона.

Напомним, ранее «Ракурс» уже анализировал программы кандидатов второго эшелона, которых мы разбили на группы: либералы, темные лошадки, дискотека 90-х, жирные коты, натуралисты, сбитые летчики, специалисты по безопасности, а также социалисты, националисты и популисты.

Осталось трое — три лидера предвыборной гонки. Именно между ними и будет проходить финальная битва, после которой останется только один. В субботу, 30 марта, в стране будет день тишины, а 31 марта мы должны отдать свой голос за одного из 38 кандидатов. Причем очень многие, как видно из результатов социологических опросов, собираются проголосовать за одного из этих троих. Поэтому мы принципиально не будем комментировать их программы, выбирать из них изюминки. Вот они, слово в слово, взятые с сайта Центральной избирательной комиссии.

Читайте. Думайте. Анализируйте. И делайте свой выбор.

Ознакомиться с программой Петра Порошенко можно по ссылке.

Программа Юлии Тимошенко здесь.

Программа Владимира Зеленского по ссылке.