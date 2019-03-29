Кандидати в президенти України — 2019: жарти в сторону

Кандидати в президенти України 2019. Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Володимир Зеленський

https://racurs.ua/ua/2312-kandydaty-v-prezydenty-ukrayiny-2019-jarty-v-storonu.html

Ракурс

На жаль, електоральні уподобання виборців досі базуються не на програмах кандидатів у президенти, а на їхній медійній впізнаваності, тому в передвиборчій боротьбі головне — яскраво і красиво себе подати, а не написати щось путнє у програмі. Принаймні, такого висновку ми дійшли, читаючи програми 35 кандидатів другого ешелону.

Нагадаємо, раніше «Ракурс» вже аналізував передвиборчі програми кандидатів другого ешелону, яких ми розподілили на групи: ліберали, темні конячки, дискотека 90-х, жирні коти, натуралісти, збиті льотчики, спеціалісти з безпеки, а також соціалісти, націоналісти і популісти.

Залишилося троє — лідери передвиборчих перегонів. Саме між ними і відбуватиметься фінальна битва, після якої залишиться тільки один. У суботу, 30 березня, в країні буде день тиші, а 31 березня ми повинні віддати свій голос за одного з 38 кандидатів. Причому дуже багато хто, як видно з результатів соціологічних опитувань, збирається проголосувати за одного з цих трьох. Тому ми принципово не коментуватимемо їхні програми, не вибиратимемо з них родзинки. Ось вони, слово в слово, взяті з сайту Центральної виборчої комісії.

Читайте. Думайте. Аналізуйте. І робіть свій вибір.

Ознайомитися з програмою Петра Порошенка можна за посиланням.

Програма Юлії Тимошенко тут.

Програма Володимира Зеленського за посиланням.