У бюлетенях не ставитимуть штамп «вибув». Фото: Соцпортал

https://racurs.ua/ua/n120037-vybory-prezydenta-cvk-zalyshaie-u-buletenyah-prizvyscha-kandydativ-yaki-vybuly-z-peregoniv.html

Ракурс

На виборчих бюлетенях не будуть ставити штамп «вибув» навпроти прізвищ кандидатів, які передумали брати участь у виборах президента. Дільничним виборчим комісіям заборонено ставити такі штампи.

У Центрвиборчкомі заявили, що заяви політиків, які відмовилися від балотування в президенти, не мають жодних правових наслідків. Для того, щоб зняти свою кандидатуру з виборів, кандидатам необхідно було подати заяву не пізніше ніж за 23 дні до дня виборів, тобто до 7 березня. Таким чином станом на 28 березня участь у президентській гонці беруть 39 кандидатів на пост президента України. Про це йдеться на веб-сторінці Центральної виборчої комісії.

У ЦВК додали, що згідно українського законодавства, а саме ч. 7 ст. 72 закону «Про вибори президента України», дільничні виборчі комісії не мають права ставити штамп «Вибув» навпроти кандидатів, які знялися з президентської гонки, без відома Центрвиборчкому.

У комісії наголосили, що ч. 9 ст. 72 вищевказаного закону передбачає, що винні у протиправному псуванні виборчих бюлетенів, відшкодовують завдану шкоду в порядку, встановленому законом.

Як відомо, вибори президента Україні відбудуться вже менше ніж за дві доби — 31 березня. На президентське крісло претендують 38 кандидатів. Результати соціологічних опитувань свідчать, що трійка лідерів — це шоумен Володимир Зеленський, лідер партії «Батьківщина» народний депутат Юлія Тимошенко та чинний президент Петро Порошенко.

Нагадаємо, днями досвідчений, 74-річний політик Олександр Мороз, який п’ять разів брав участь у президентській гонці, вирішив зняти свою кандидатуру з виборів президента. Своє рішення він пояснив тим, що готується фальсифікація результатів виборів.