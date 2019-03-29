Гроші на вибори: хто поповнював фонди Порошенка, Тимошенко і Зеленського

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Офіційна вартість передвиборчої кампанії усіх кандидатів у президенти на виборах 2019 року складає 1 млрд 312 млн грн. Відповідний аналіз попередніх даних фінансових звітів кандидатів провів рух ЧЕСНО, використовуючи дані Центрвиборчкому.

Виборчі фонди кандидатів наповнювалися з трьох головних джерел: власні кошти кандидатів (35,5%), гроші партій (27,6%), внески фізичних (33,3%) і юридичних осіб (3,6%).

Кандидат Петро Порошенко, як і в 2014 році, профінансував власну кампанію на 100%. Усі кандидати вклали у свої вибори 465 млн грн (35,5% усіх надходжень до фондів). Крім Порошенка, найбільше грошей інвестували у власну кампанію Сергій Тарута й Володимир Зеленський (відповідно — 33 та 11,5 млн грн).

Щодо партійних коштів, то виборчий фонд Юлії Тимошенко на 100% складається з коштів ВО «Батьківщина» (164 млн грн). Аналогічно профінансувала кампанію Дмитра Добродомова й партія «Народний контроль», Олега Ляшка — Радикальна партія та Олександра Шевченка — партія УКРОП.

Виборчий фонд кандидата від «Опозиційного блоку» Олександра Вілкула склав 116,8 млн грн, з яких 95,3% склали внески фізичних осіб і 4,7% — внески юросіб.

Кандидат Анатолій Гриценко наповнив свій фонд на 101,9 млн грн. Понад третину цих грошей (35,3%) склали кошти партії, а 64,4% — внески фізосіб.

Виборчий фонд Володимира Зеленського (95,4 млн грн) на 12,2% наповнили власні кошти, 16,5% — кошти партії, 63,9% — внески фізосіб і на 7,5% — внески юридичних осіб.

У виборчі фонди кандидатів надійшло 484 млн грн приватного фінансування.

У ЧЕСНО підрахували, що вибори-2019 року подорожчали для всіх рейтингових кандидатів (навіть з урахуванням девальвації гривні). Вибори-2014 коштували Порошенку 96,5 млн грн, цьогорічні — 415,5 млн грн., Тимошенко — 67 проти 164 млн грн у цьому році, Гриценку — 7,5 проти 101 млн грн.

Щодо видатків кандидатів, то більшу частину грошей (58,7%) вони витратили на телерекламу. Решта коштів спрямувалася на друковану, радіорекламу, біг-борди і рекламу у ЗМІ. Найбільше у рекламу на ТБ вклали Вілкул (84,6% фонду), Тарута (79,4%), Тимошенко (70,3%) і Зеленський (67,9%).

У ЧЕСНО констатують, що 31 березня українці «обиратимуть кота в мішку», адже, відповідно до чинного законодавства, докладні звіти про надходження й видатки за І квартал 2019 року кандидати і їхні партії подадуть аж через місяць після другого туру виборів.

Раніше «Ракурс» повідомляв про витрати кандидатів у президенти на телерекламу.