Аварія на залізниці в Києві. Фото: Інформатор

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Аварія вантажного потягу сталася 29 березня в Києві недалеко від вулиці Промислової. Сім вагонів зійшли з рейок на маневровій гілці.

Інцидент стався ввечері 28 березня в районі станції «Київ-Деміївська» на під’їзних коліях, що не належать «Укрзалізниці». Вагони порозкидало біля колії, у деяких вагонів повідривало колісні пари. Рейки внаслідок надзвичайної події також пошкоджені. Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Попередньо встановлено, що аварія сталася через незадовільний стан колій внаслідок неналежного їх утримання з боку власника — ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ». На місці події працюють рятувальники та залізничники.

На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав, інцидентом займеться спеціальна комісія.

Нагадаємо, влітку 2018 року у Дніпрі з рейок зійшов вантажний поїзд. Внаслідок аварії перекинулися локомотив, дві цистерни з паливом, дев’ять вагонів із металом та сім порожніх вагонів. В «Укрзалізниці» заявили, що надзвичайна подія сталася через крадіжку колії.