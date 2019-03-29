Фізичні вправи знижують ризик серцевих захворювань у жінок з раком молочної залози. Фото: marathonec

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Ракурс

Фізичні вправи знижують шанс розвитку серцево-судинних захворювань у жінок з раком молочної залози. Такі пацієнти схильні до підвищенного ризику ускладнень цих захворювань після хіміотерапії і променевої терапії.

Лікування раку грудей тягне за собою підвищення ризику виникнення ускладнень серцево-судинних захворювань. Ситуацію помітно погіршує сидячий спосіб життя пацієнтів і можливе ожиріння у хворих. Вчені провели дослідження, результати якого опублікували в журналі Американської медичної асоціації, передає medical xpress.

Для свого дослідження вчені використали шкалу ризику Фрамінгема. Це система оцінки шансів розвитку серцево-судинних захворювань. Дослідників цікавив ризик розвитку проблем серцево-судинної системи у пацієнтів з раком молочної залози протягом 10 років. Кошти на дослідження виділив Національний інститут раку.

Команда дослідників відібрала 100 жінок, які страждають ожирінням і раком молочної залози I-III стадії. Пацієнтки протягом 16 тижнів брали участь у щотижневих тренуваннях. Двічі на тиждень випробовувані займалися 80 хвилин аеробікою і силовими вправами. Ще одне тренування включало в себе 50 хвилин аеробіки.

Результати аналізу показали, що учасниці 16-тижневої програми мали набагато нижчий шанс розвитку серцево-судинних захворювань, на відміну від жінок, які вважають за краще вести малорухливий спосіб життя.

Вчені зазначають, що однією з основних причин смертності у жінок, у яких діагностували рак молочної залози на ранній стадії, є хвороба серця. Дослідники наголосили, що їх дослідження може допомогти скласти програму профілактики серцевих захворювань для онкохворих.

Як раніше повідомляв «Ракурс», вчені встановили, яка температура гарячих напоїв не провокує розвиток раку.