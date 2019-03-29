Енергетичний скандал навколо соратника Порошенка та нардепа-утікача

https://racurs.ua/ua/n120043-energetychnyy-skandal-navkolo-soratnyka-poroshenka-ta-nardepa-utikacha-scho-nakopaly-jurnalisty.html

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Колишній нардеп-утікач Дмитро Крючков, підозрюваний у розкраданнях коштів державних обленерго, заявив, що віддавав нардепу від БПП Ігорю Кононенку, якого вважають «правою рукою» президента Петра Порошенка, 50−75% доходів, отриманих від махінацій на енергоринку.

Розслідування про бізнес-відносини колишнього голови правління ПАТ «ХК «Енергомережа» Крючкова з першим заступником голови фракції «Блок Петра Порошенка» у Раді Ігорем Кононенком оприлюднила програма «Схеми», інформують «Наші гроші».

Журналісти стверджують, що отримали лист від Крючкова, який той відправив з в’язниці Штадельхайм у Німеччині. Колишній нардеп перебуває там під екстрадиційним арештом. Лист, у якому Крючков підтвердив, що мав стосунки з Кононенком, «Схемам» передала Світлана Кузьмінська — колишня очільниця «Черкасиобленерго».

Крім того, у розпорядженні «Схем» опинилися записи викривальних телефонних розмов. На них люди, голоси яких схожі на голоси Крючкова та Кононенка, а також братів Ігоря та Григорія Суркісів, обговорюють інтереси в бізнесі.

Відповідно до інформації Національного антикорупційного бюро (НАБУ), Крючков і його люди через компанію «Енергомережа» завдали збитків державі на 1,4 млрд грн. Саме таку суму група вивела з обленерго.

У листі Крючков повідомив, що Кононенко виконував частину домовленостей щодо «Енергомережі» і декількох регіональних обленерго, зокрема, у Харкові, Миколаєві, Запоріжжі, Черкасах, Хмельницькому. Йшлося також про «Центренерго», Одеський припортовий завод, Одеську, Миколаївську та інші ТЕЦ.

Крючков заявив, що сторона Кононенка-Порошенка отримувала 50%-75% доходів від цього «бізнесу». Він стверджує, що регулярно зустрічався з Кононенком в офісі БПП, у Раді, спортивно-розважальному клубі чи на нейтральній території.

Окрім зв’язків із Кононенком, Крючков мав справи щодо «Харківобленерго» з нардепом від «Народного фронту» Ігорем Котвіцьким. Останній вважається близьким соратником та бізнес-партнером міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Щоб довести справжність голосів фігурантів розслідування, журналісти звернулися до Національного центру медіа-експертиз Університету Колорадо (США).

За інформацією слідчого НАБУ Романа Войтюка, якого цитують у телепередачі, бюро подало до суду, домагаючись повернення виведених через схеми переуступання боргу коштів, усі позови було задоволено. Із заявлених до відшкодування 1,4 млрд грн повернено 150 млн грн.

Реагуючи на інформацію «Схем», нардеп Кононенко повідомив у Фейсбук, що отримав запит від журналістів 28 березня, але програма вийшла в ефір до того, як він надав відповідь. Він вважає цей факт «прикладом маніпуляції і перетворення журналістики на політичну технологію».

Крючкова затримали у Німеччині в квітні 2018 року за запитом детективів НАБУ. Його підозрюють у розкраданні коштів «Запоріжжяобленерго», понад 60% акцій якого належать державі. Його прізвище також фігурує в інших розслідуваннях правоохоронців.

Дмитро Крючков — колишній народний депутат, який був у фракції «Блоку Юлії Тимошенко» і працював у комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу. У 2014-му він очолив компанію «Енергомережа». У 2016 році Крючкова оголосили у розшук.