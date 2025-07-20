Лікар приїхав у відрядження, а опинився в реанімації: в Одесі службовці ТЦК жорстко затримали медика з Харкова

https://racurs.ua/ua/n207952-likar-pryyihav-u-vidryadjennya-a-opynyvsya-v-reanimaciyi-v-odesi-slujbovci-tck-jorstko-zatrymaly.html

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В Одесі після силового затримання працівниками ТЦК до реанімації госпіталізували медика з Харкова.

Колишня дружина потерпілого розповіла, що у чоловіка зламані ребра, проколота легеня. Лікарям вдалось врятувати його життя.

За словами очевидців, постраждалий — лікар з Харкова, який приїхав працювати в Одесу, наразі він перебуває у важкому стані.

В Одеському обласному ТЦК зазначили, що за фактом події розпочали службову перевірку.

Спочатку працівники ТЦК взагалі не хотіли надавати йому медичну допомогу і повезли на ВЛК, але лікар комісії наполіг на госпіталізації, що і врятувало життя чоловіку.