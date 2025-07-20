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Врач приехал в командировку, а оказался в реанимации: в Одессе служащие ТЦК жестко задержали медика из Харькова
Врач приехал в командировку, а оказался в реанимации: в Одессе служащие ТЦК жестко задержали медика из Харьковаhttps://racurs.ua/n207952-vrach-priehal-v-komandirovku-a-okazalsya-v-reanimacii-v-odesse-slujaschie-tck-jestko-zaderjali.htmlРакурс
В Одесі після силового затримання працівниками ТЦК до реанімації госпіталізували медика з Харкова.
Колишня дружина потерпілого розповіла, що у чоловіка зламані ребра, проколота легеня. Лікарям вдалось врятувати його життя.
За словами очевидців, постраждалий — лікар з Харкова, який приїхав працювати в Одесу, наразі він перебуває у важкому стані.
В Одеському обласному ТЦК зазначили, що за фактом події розпочали службову перевірку.
Спочатку працівники ТЦК взагалі не хотіли надавати йому медичну допомогу і повезли на ВЛК, але лікар комісії наполіг на госпіталізації, що і врятувало життя чоловіку.