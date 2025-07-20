Врач приехал в командировку, а оказался в реанимации: в Одессе служащие ТЦК жестко задержали медика из Харькова

https://racurs.ua/n207952-vrach-priehal-v-komandirovku-a-okazalsya-v-reanimacii-v-odesse-slujaschie-tck-jestko-zaderjali.html

Ракурс

В Одесі після силового затримання працівниками ТЦК до реанімації госпіталізували медика з Харкова.

Колишня дружина потерпілого розповіла, що у чоловіка зламані ребра, проколота легеня. Лікарям вдалось врятувати його життя.

За словами очевидців, постраждалий — лікар з Харкова, який приїхав працювати в Одесу, наразі він перебуває у важкому стані.

В Одеському обласному ТЦК зазначили, що за фактом події розпочали службову перевірку.

Спочатку працівники ТЦК взагалі не хотіли надавати йому медичну допомогу і повезли на ВЛК, але лікар комісії наполіг на госпіталізації, що і врятувало життя чоловіку.